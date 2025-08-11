La temporada 2 de 'Dandadan' se puso ochentera. Así es la genial referencia a 'Regreso al futuro' que pudimos ver en su exorcismo metalero

Semana a semana, 'Dandadan' continúa siendo una de esas citas ineludibles para los fans del anime, y la verdad es que su segunda temporada está siendo tremenda con Science Saru superándose cada capítulo. Su episodio más reciente ha sido una fantasía, y además de llevar al extremo la animación, también nos han dejado una genial e inesperada referencia a 'Regreso al futuro'.
¡Atención! Este artículo contiene spoilers de la temporada 2 de 'Dandadan'
Qué fuerte, Seiko
En este arco de 'Dandadan' hemos visto cómo Jiji terminaba poseído por el Mal de Ojo, aunque vuelve en sí mismo cuando toca una superficie caliente (sí, muy en la línea de Ranma Saotome). Seiko, Momo y el resto de la tropa intentaron exorcizarlo sin demasiado éxito, así que recurrieron a una banda de exorcistas metaleros conocidos como HAYASHI.
Así que el grupo se pone manos a la obra con un tremendo concierto sobrenatural que nos ha dejado una de las escenas más cañeras de toda la segunda temporada. Pero si por si sola no era suficientemente buena, con esta escena 'Dandadan' referenció el inicio de 'Regreso al futuro', cuando Marty se prepara para tocar la guitarra en casa de Doc Brown.
'Dandadan' imitó plano por plano la secuencia protagonizada por Michael J. Fox, cuando Marty va encendiendo y poniendo a punto sus amplificadores y conectando cada cable, como se puede ver en la comparativa que han recogido desde Catsuka.
En el anime están siendo bastante dados a colar referencias a animes clásicos, y ahora le ha tocado el turno a un icono ochentero con 'Regreso al futuro'. En Science Saru le están poniendo muchísimo cariño y detalle a cada capítulo de 'Dandadan', y se nota de sobra... Ahora tocará estar pendiente a ver si los próximos episodios nos siguen dejando más perlas así.
En Espinof | Los mejores animes de los últimos años y dónde se pueden ver en streaming
En Espinof | 'Dandadan' tiene uno de los romances más divertidos del anime pero no fue fácil. A su autor le obligaron a leer más de 100 mangas shojo, a ver si aprendía algo
Ver 3 comentarios