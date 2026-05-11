¿Habrá secuelas de 'El diablo viste de Prada 2' y 'Mortal Kombat II'? Sus directores dejan la puerta muy abierta tras el éxito de las dos películas

Las últimas semanas, la industria cinematográfica hollywoodiense ha sido testigo de un par de fenómenos de esos que hacen que los grandes estudios se froten las manos: los estrenos de dos largometrajes de presupuesto medio destinados a hacer recuperar la inversión, —uno de ellos ya lo ha hecho, y con creces— a las compañías que los han gestado. Y, claro, bajo este escenario, la sombra de las continuaciones —en este caso terceras partes— es tan larga como casi inevitable.

El sonido de lo inevitable

Los títulos a los que me estoy refiriendo son 'El diablo viste de Prada 2' y 'Mortal Kombat II', cuyos presupuestos han sido de 80 y 100 millones de dólares respectivamente y que ya han recaudado 433 millones de dólares y 63 millones de dólares en todo el mundo. Con estas cifras, conociendo el gusto de la Meca del cine por exprimir hasta la última gota de sus franquicias y propiedades intelectuales, la pregunta no es si ambas cintas tendrán secuela, sino cuándo se estrenarán.

Más allá de la simple especulación, esta idea llega respaldada por las declaraciones de sus máximos responsables, que han dejado caer recientemente que las trilogías podrían estar a la vuelta de la esquina; comenzando por un David Frankel que ha comentado a la gente de Variety que no descarta en absoluto reunirse con Anne Hathaway y compañía por tercera vez.

Mira, nos ha llevado 20 años hacer esta. Dije: "Nunca más", pero aquí estamos. Así que tengo claro que no debería decir "Nunca más" otra vez. Veremos qué ocurre. Si hay una oportunidad de regresar con los personajes y de compartir unos cuantos meses con estos actores maravillosos otra vez, obviamente me encantaría.

Por su parte, Simon McQuoid ha explicado a Entertainment Weekly que el modo en que termina 'Mortal Kombat II', con el equipo superviviente verbalizando la nueva misión que tienen por delante, es plenamente deliberado y lanza el cebo para moldear otra ensalada de tortas y fatalities.

Sabíamos cómo estábamos cerrando esta película. Nunca quieres pecar de exceso de confianza. Nunca quiero ser un chulo sobre cómo va a funcionar o a aterrizar algo. Piensas sobre ello, haces teorías... Hay mucho de donde rascar, y eso es a la vez abrumador y muy emocionante. Siempre aparece un "¿Qué fue de tal personaje?". Nunca para.

El público ha respaldado ambos proyectos, no han costado una fortuna a sus respectivas compañías y sus realizadores aún tienen balas en la recámara. Hollywood ha vuelto a hacerlo.

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