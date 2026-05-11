'The Apothecary Diaries' prepara su propio live action, y puede ser un fenómeno aún más arrollador que el anime. No creo que sea en el formato adecuado

En 2025 nos despedimos de 'The Apothecary Diaries' ('Kusuriya no Hitorigoto' en japonés y 'Los diarios de la boticaria' en España) pero el anime regresa con fuerza en tan solo unos meses, y por partida doble. A finales de 2026 se estrena la tercera temporada de la serie, y en diciembre también su primera película para cines, pero la cosa no se queda ahí y Maomao tendrá su propia versión en acción real.

Expandiendo horizontes

Con el éxito que ha ido cosechando 'Los diarios de la boticaria' en Japón como uno de los mejores animes recientes, el salto a live action era inevitable. Especialmente porque este tipo de adaptaciones funcionan de miedo en Japón y se producen como churros, siendo 'Golden Kamuy' o 'Kingdom' dos petardazos recientes.

Así que la película en acción real de 'Los diarios de la boticaria' ya está en marcha y se han anunciado los primeros fichajes. Como Maomao tendremos a Mana Ashida, quien quizás internacionalmente es mejor conocida por ser la versión niña de Mako Mori en 'Pacific Rim' y ha interpretado a la protagonista de 'Scarlet', de Mamoru Hosoda. Como Jinshi tendremos a Kouta Nomura, que también tiene ya tablas en live actions de anime: fue Wakana Gojo en 'My Dress-Up Darling' e interpretará a Rensuke Kunigami en la película de 'Blue Lock'.

Se espera que la película de 'Los diarios de la boticaria' se estrene a lo largo de 2027, aunque aún faltan muchos detalles por desvelar. Ahora bien, a pesar de que estoy convencida de que va a arrasar en la taquilla, creo que no es el mejor formato para adaptar el manga.

Una historia como la de 'Los diarios de la boticaria', que arranca de una manera muy similar a un procedimental policial, sería ideal para una serie de televisión del estilo de 'High Potential', pero ambientada en una corte palaciega. Al fin y al cabo, Maomao se dedica a resolver diferentes casos y misterios que se le van presentando, desde una mujer sonámbula que baila en sueños hasta una herencia oculta tras una adivinanza.

Un formato episódico semanal sería ideal para traer a la vida la trama de 'Los diarios de la boticaria', con una duración más larga de drama televisivo para diferenciarse del manga. Y que, al llegar a los momentos de intrigas sucesoria, e incluso de drama de época con toques bélicos, le daría mucho más impacto que en lugar de tener que esperar a películas anuales.

Además, teniendo en cuenta la ambientación del manga, en una suerte de China ficticia, una serie de 'Los diarios de la boticaria' sería una baza tremenda por parte de Japón para aprovechar el filón de los dramas de épocas chinos.

Aunque ojo, que es muy posible que los responsables del live action estén siguiendo la estrategia de 'Golden Kamuy': primero una película para adaptar los primeros arcos y picar a la gente, y luego ya sí que nos metemos en una serie de varios capítulos con un mayor despliegue. Esperemos que sea así y la película de 'Los diarios de la boticaria' no se quede en un estreno anecdótico.

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