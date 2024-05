La búsqueda de un tesoro perdido, una fuga de prisión, samuráis y osos furiosos. Así es el épico live action de anime que ya está petándolo en Netflix

No siempre es fácil acertar a la hora de marcarse un live action de anime, o de simplemente adaptar un manga. No todas las historias se prestan y algunas terminan descarrilando, pero no duele decir que 'Golden Kamuy' ha acertado de lleno con su película en acción real.

Ya con su estreno en Japón, 'Golden Kamuy' funcionó de maravilla e incluso destronó a 'Spy x Family Código: Blanco' como la reina de la taquilla. Ahora ha saltado a Netflix, donde ya ha trepado hasta el nº2 de lo más visto gracias a su mezcla de cine bélico y película de aventuras.

Soldado busca tesoro

'Golden Kamuy' arranca tras la guerra ruso-japonesa de 1904, y Saichi Sugimoto es un soldado superviviente que ahora busca fortuna en Hokkaido. Allí es donde oye hablar de un tesoro de los Ainu que fue robado... Y el mapa para encontrarlo está dividido en 24 partes y tatuado en los cuerpos de 24 criminales fugados de prisión.

Tras ser salvado por Asirpa, una chica ainu, los dos acceden a buscar juntos el tesoro. Pero también van tras el oro otras tantas facciones, incluyendo varios de los presos fugados y la séptima división del ejército imperial.

'Golden Kamuy' arranca directamente en plena faena con su faceta más bélica: en plena trinchera y mostrando la brutalidad del pasado de Sugimoto durante la guerra. La película de Shigeaki Kubo sabe equilibrar muy bien estas secuencias, que aunque se toma ciertas libertades consigue mantenerse en el lado realista, con el lore propio del manga de Satoru Noda y su aspecto más adventuresco.

El live action consigue equilibrar muy bien todas estas facetas, incluyendo los toques de humor más histriónicos (y un poco pasados de rosca) que parecen sacados directamente del manga con los momentos más sosegados en los que conocemos la cultura Ainu de la mano de Asirpa.

Aunque donde más brilla 'Golden Kamuy' es en sus momentos de acción desenfrenada, que incluyen tiroteos y persecuciones con su cierto toquecillo de Western y peleas a puñetazo limpio en un trineo en marcha y a toda velocidad. Y peleas contra osos, que conociendo 'Golden Kamuy' no pueden faltar los osos en busca de gresca.

Cercano al manga, pero sin pasarnos

Aunque no es una película multimillonaria de Hollywood, 'Golden Kamuy' acierta sorprendentemente con el CGI. Y eso que en muchas ocasiones se le ven las costuras al pasarse de filtros y efectos ambientales, pero en especial consigue un buen acabado con las criaturas como los osos y el lobo gigante de Asirpa.

Lo mismo ocurre con el vestuario y caracterización, que lejos de parecer un evento de cosplay (en la línea de 'Yu Yu Hakusho'), menos en alguna excepción contada 'Golden Kamuy' se mantiene en el lado realista sin sacarte demasiado de la película con diseños demasiados esperpénticos para mantenerse fiel al manga.

Quizás donde peca más es en todo lo que trata de abarcar. Porque aunque 'Golden Kamuy' se centra principalmente en Sugimoto y Asirpa, tenemos un festival tremendo de personajes con sus propias motivaciones... Y no paran de llegar. Este reparto de personajes resulta en que a veces la trama se nos vuelva demasiado caótica y que muchos terminen de pegote sin terminar de aportar demasiado. Porque nos dan acción a raudales, pero gran parte de los personajes son olvidables y pasan sin pena ni gloria.

Aunque claro, 'Golden Kamuy' está jugando a la larga y esta primera entrega es solo el comienzo. El manga original de Satoru Noda cuenta con 31 volúmenes y la película no intenta en ningún momento adaptar la historia al completo, si no que se encarga de plantar la semillita y poner a los jugadores en su sitio.

'Golden Kamuy' nos da un cierre satisfactorio, con una buena resolución al primer conflicto que se ha ido construyendo toda la película, pero también nos deja el ganchito perfecto para el futuro. Y es que 'Golden Kamuy' ya tiene en marcha una serie en acción real para continuar la película, y en principio se estrenará en Japón en otoño de 2024. Y si no podemos esperar hasta entonces, tenemos el anime disponible en Crunchyroll.

Quizás esta es una de las grandes pegas de la película, que quizás habría funcionado mejor desde el principio como una serie para poder dosificar mejor la cantidad de tramas que maneja. Aunque es el inicio perfecto para meternos en la trama de 'Golden Kamuy', enamorarnos muchísimo de sus protagonistas, y entrar de lleno a esta frenética búsqueda del tesoro.

