'Monster', 'Jujutsu Kaisen', 'Kimi ni Todoke' y 10 otros animes para principiantes que ver en streaming si no sabes por dónde empezar (y no estás para meterte en series de 300 capítulos)

Hoy en día el anime es más accesible que nunca y en cada plataforma de streaming tenemos una buena pila de series y películas, e incluso tenemos servicios especializados en anime como Crunchyroll, AnimeBox y HIDIVE. El anime ha permeado del todo el nuestra cultura y ya no es un nicho para un grupo muy reducido, pero si no sabemos por dónde empezar igual no es tan sencillo tirarse a la piscina.

Obviamente todo el mundo tiene sus recomendaciones (hasta Michael B. Jordan), pero igual da un poco de vértigo meterse de buenas a primeras con series de cientos y cientos de capítulos como 'Naruto', 'Dragon Ball' o 'One Piece'. Y ya ni hablemos de las cabriolas para saltarse el relleno o no, y de los episodios especiales, o de los saltos entre plataformas para poder ver una serie al completo. Y si quiera si está disponible o descatalogada desde hace años.

Así que si buscamos unas series de anime sencillas y para todo tipo de gustos (y muchas de ellas se pueden ver en dos sentadas), aquí van unas guías ideales para principiantes.

'Cowboy Bebop'

Una de las joyas de la corona del mundo del anime y todo un clásico que apenas cuenta con 26 episodios para cerrar una historia bien contenida y espectacular con una animación de 10.

El anime de Shinichiro Watanabe sigue a un grupo muy dispar compuesto por unos cazarrecompensas que viajan por toda la galaxia en busca de su siguiente botín... aunque nunca consiguen escapar del todo de sus respectivos pasados. Si lo nuestro es la ciencia ficción, 'Cowboy Bebop' es un anime esencial que no te deja indiferente.

Disponible en Netflix

'Spy x Family'

Una mezcla ideal de comedia familiar con thriller de espías, con mucho humor y momentos entrañables, acción y una animación encantadora. 'Spy x Family' tiene algo para todo el mundo y es ideal para ver con los más pequeños de la casa.

La trama arranca cuando el agente Twilight recibe una misión muy específica: acercarse a un alto cargo del gobierno de la nación rival, pero este sólo se deja ver en público en las reuniones escolares de un colegio muy elitista. Así que adopta la identidad de Loid Forger y forma una familia ficticia junto con una asesina a sueldo y una pequeña telépata.

Disponible en Crunchyroll

'Monster'

Otro gran clásico del anime que por fin tenemos disponible en streaming. Esta serie se nos va a los 74 capítulos, pero adapta al completo el manga de Naoki Urasawa y nos deja con un magnífico thriller de terror psicológico perfecto si nos gusta este género.

'Monster' gira en torno al neurocirujano Kenzo Tenma, quien salva la vida de un niño llamado Johan y se ve envuelto en una serie de intrigas políticas dentro y fuera del hospital. Años después, Johan se ha convertido en un asesino en serie y un peligroso psicópata, por lo que el doctor Tenma empieza a buscarlo por todo el país para detenerlo.

Disponible en Netflix

'Little Witch Academia'

Aunque hubo una película, parte de la magia de 'Little Witch Academia' es que no hace falta ver nada en ningún order concreto y podemos empezar directamente con la serie de 25 capítulos.

Es una preciosa historia de coming-of-age y fantasía centrada en la Academia Mágica Luna Nova, una prestigiosa escuela para niñas que aspiran a convertirse en brujas. Inspirada por Shiny Chariot, su bruja favorita, allí llega Atsuko Kagari, aunque como no viene de un entorno mágico la vida en la escuela se le hace muy cuesta arriba al principio... al menos hasta que encuentra una poderosa reliquia de la mismísima Chariot.

Disponible en Netflix

'Jujutsu Kaisen'

'Jujutsu Kaisen' es sin duda uno de los mejores animes recientes, y que retoma algunos de los mejores tropos de los grandes shonen de acción como 'Naruto' y 'Bleach', aunque de una manera mucho más accesible porque para empezar cuenta con muchos menos capítulos.

La trama arranca cuando Yuji Itadori se convierte en el recipiente de una poderosísima maldición, por lo que es invitado a unirse a la Escuela de Hechicería de Tokio para aprender a controlar sus nuevos poderes y al monstruo que ahora habita en el interior de su cuerpo.

Disponible en Crunchyroll

'Haikyuu!!'

Si lo que nos gustan son las historias de deportes, 'Haikyuu!!' es un lugar perfecto para empezar con su mezcla de comedia y tensión deportiva. Por desgracia el anime todavía no tiene desenlace, pero llegará pronto en forma de películas y el resto de la serie se puede ver de manera lineal.

La trama sigue a Shoyo Hinata, quien lleva años obsesionado con el voleibol y por fin decide apuntarse al club de su instituto. El problema es que es el único miembro, y tras años de dar la chapa por fin consigue convencer a algunos de sus amigos para que se unan al equipo.

Disponible en Netflix y AnimeBox

'One-Punch Man'

'One-Punch Man' fue la gran puerta de entrada de muchos fans al anime, y desde luego es un inicio perfecto con la excusa de entrar en una historia de superhéroes con un equilibrio ideal entre acción y comedia que ha refrescado muchísimo el género.

Y nuestro protagonista es Saitama, un héroe que ha pasado años y años entrenando hasta llegar al punto de poder derrotar a cualquier enemigo de un único puñetazo. Esto tiene sus ventajas, pero también hace que la vida sea terriblemente aburrida.

Disponible en Crunchyroll

'Lookism'

Si lo nuestro son los dramas coreanos, el anime también tiene su rinconcito para nosotros. 'Lookism' es una opción ideal, y todavía más si nos gustan los animes de instituto con su punto de crítica social.

La trama sigue a Park Hyung Seok, quien tras años de sufrir bullying por su físico se muda a Seúl para empezar de cero. Y entonces recibe un cuerpo alto, musculoso y perfecto, y cuando duerme su consciencia puede cambiar de un cuerpo a otro. Así es como empieza a experimentar en primera persona el cambio de actitud de la gente dependiendo de cómo de atractivo seas.

Disponible en Netflix

'Violet Evergarden'

Un precioso drama de época bien trágico e introspectivo que reflexiona sobre qué significa ser humano y no te deja indiferente. 'Violet Evergarden' apenas cuenta con 13 episodios y dos películas, con lo que es facilísima de seguir.

La historia se centra en Violet, quien fue entrenada como niña soldado y una vez ha terminado la guerra ya no tiene un propósito en la vida. También ha perdido al Mayor Gilbert, la persona que más le importaba, y no entiende la confesión de amor que este le hizo antes de morir. Tratando de encontrar sentido a sus palabras, empieza a trabajar como Muñeca de Recuerdos Automáticos escribiendo cartas llenas de sentimientos para otras personas.

Disponible en Netflix

'Erased'

Otro thriller contenido y adictivo y que apenas cuenta con 12 episodios, con lo que si este tipo de historias son lo nuestro las 5 horas que dura se nos pasan volando.

'Erased' es la historia de Satoru Fujinuma, quien tiene un poder que le permite regresar atrás en el tiempo cuando sucede una tragedia para poder prevenirla. Cuando su madre es asesinada, empieza a recordar ciertos eventos traumáticos de su infancia que giraron alrededor de la desaparición de varios de sus amigos, con lo que consigue volver 18 años atrás en el tiempo y con la intención de arreglar el futuro.

Disponible en AnimeBox.

'Kimi ni Todoke'

Una comedia romántica al uso y encantadora entre opuestos que se atraen. 'Kimi ni Todoke!' es todo un clásico y perfecta si nos gusta el género, con muchísimos personajes encantadores y una trama con salseo y drama que te engancha bien, y bien fuerte.

Sawako Koronuma es una chica muy taciturna y tímida que nunca ha encajado con nadie. Pero entonces llega Shota Kazehaya, un compañero de clase muy extrovertido (es Míster Popularidad), y empieza a hablar con ella y a sacarla de su cascarón. 'Kimi no Todoke' recientemente tuvo su propia serie live action, pero el anime original apenas cuenta con 25 episodios y es una cucada.

Disponible en Netflix

'Vinland Saga'

'Vinland Saga' tiene una de las historias más poderosas que hemos visto en los últimos años, y que solo ha subido de nivel con su segunda temporada. Aunque de entrada es una cruda historia de vikingos al uso con muchísima violencia, poco a poco va tomando otros derroteros con tintes filosóficos y el sueño de un mundo mejor.

La historia arranca cuando el padre de Thorfinn es asesinado, con lo que este busca venganza y trata de batirse en duelo con su asesino, el mercenario Askeladd. Según pasan los años, sus habilidades le llevan a luchar durante las guerras entre Dinamarca e Inglaterra a principios del siglo XI, aunque poco a poco Thorfinn intenta comprender a qué se refería su padre cuando le dijo "Tú no tienes enemigos".

Disponible en Prime Video, Netflix y Crunchyroll

'Shingeki no Kyojin'

'Shingeki no Kyojin' también es una de las grandes joyas de la corona en cuanto a animes modernos, y otra gran puerta de entrada al mundo del anime con una historia adictiva e intrigante y una animación espectacular.

El anime se ambienta en un mundo donde los últimos humanos viven recluidos tras unos altos muros que les protegen de los Titanes, unas terribles criaturas que solo saben devorar y destruir. Cuando el primero de los muros protectores es destruido, la vida de Eren, Mikasa y Armin cambia para siempre y deciden alistarse en el ejército para enfrentarse a los Titanes, aunque con el tiempo descubren que el mundo no es como siempre habían creído.

