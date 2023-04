Si los subtítulos te intimidan, Crunchyroll tiene la solución: 'Jujutsu Kaisen', 'Chainsaw Man' y todas las series que ya se pueden ver dobladas en la plataforma de anime

No siempre, pero a veces pasa que queremos recomendarle una serie de anime que nos gusta muchísimo a alguien y nos encontramos con un muro bastante difícil de superar: ¿está doblado?

Cada cual tiene sus razones para ver series y películas en versión original subtitulada con con doblaje en su idioma, y son perfectamente válidas. Pero dejando de lado las preferencias personales, a muchos fans les gusta ver los animes doblados por razones de accesibilidad, comodidad, o lo que sea (y ojo, que yo a mi madre ya le he colado varios animes gracias al doblaje, y le han encantado).

En cualquier caso, durante bastante tiempo a Crunchyroll se le echaba en cara que tenía el tema de los doblajes en castellano bastante olvidados, pero en 2022 se empezó a poner las pilas y poco a poco ha ido doblando cada vez más series. Todavía falta que en algún momento se atrevan con doblajes en catalán o euskera, pero mientras tanto este año incluso se estrenarán con los Simuldubs.

Así que ya tenemos un buen puñado de series de anime dobladas en castellano que podemos ver en Crunchyroll, y mientras la lista sigue creciendo estas son las que llevamos por ahora.

'Jujutsu Kaisen'

Yuji Itadori es un adolescente normal, pero consigue unos poderes descomunales cuando se come el dedo del legendario (y malvado) hechicero Sukuna. Para evitar que Sukuna le posea y aprender a controlar sus nuevas habilidades, le obligan a unirse a la Escuela de Hechiceros de Tokio, quienes se especializan en exorcizar espíritus malignos.

Además de la primera temporada de 'Jujutsu Kaisen', también tenemos disponible en la plataforma 'Jujutsu Kaisen 0', que fue el primer doblaje que realizó Crunchyroll para España.

'Ranking of Kings'

Uno de los exitazos del año pasado, así que entró de cabeza en los primeros doblajes. 'Ranking of Kings' ('Ousama Ranking') sigue a Bojji, un príncipe sordomudo al que nadie toma muy en serio y a quien nadie ve como el siguiente rey. Sin embargo, Bojji siempre ha soñado con ser el mejor de los reyes y por fin encuentra a su primer amigo en Kage, el último de un clan de asesinos caído en desgracia.

'My Dress-Up Darling'

'My Dress-Up Darling' es una comedia romántica encantadora que arranca cuando arranca cuando el timidísimo Wakana Gojo entabla amistad con la explosica Marin Kitagawa. Gojo sueña con convertirse en un maestro artesano de muñecas hina y lleva años preparándose para ello, y uando Marin descubre lo bien que cose, rápidamente le convence para que le ayude a hacer los cosplays de sus personajes favoritos.

'The Rising of the Shield Hero'

Un clásico instantáneo en el género de los anime isekai. La trama sigue a Naofumi Iwatani, quien es transportado a otro mundo junto con otros tres chicos para convertirse en cuatro héroes legendarios. Cada uno recibe un arma especial y Naofumi está destinado a convertirse en el Héroe del Escudo, pero como no tiene demasiada experiencia ni carisma empieza su aventura de la peor manera posible.

'Spy x Family'

'Spy x Family' fue uno de los grandes exitazos de 2022 y ya tiene en marcha una segunda temporada y una película original. La trama gira alrededor de Twilight, un agente secreto infiltrado en un país enemigo. Para poder acercarse a su objetivo debe formar una familia ficticia con la que no levantar sospechas, por lo que asume la identidad de Loid Forger, se casa con una funcionaria llamada Yor Briar y adopta a la pequeña Anya de un orfanato de mala muerte.

Lo que no sabe es que Yor en realidad es una letal asesina a sueldo y la niña una telépata muy poderosa, que por supuesto conoce todos los secretos de sus padres.

'Tokyo Revengers'

Crunchyroll también se ha arrancado a doblar 'Tokyo Revengers', o al menos la primera temporada, porque la segunda está en Disney+. Esta es la historia de Takemichi Hanagaki, un joven fracasado que un día se entera de su novia del instituto y el hermano de esta han sido asesinados por la banda callejera de los Tokyo Manji.

Para ir de mal en peor, Takemichi es empujado a las vías de la estación justo cuando llega el tren, pero al volver a abrir los ojos descubre que no ha muerto, si no que ha regresado 12 años en el pasado y tiene la posibilidad de cambiar el futuro.

'That Time I Got Reincarnated as a Slime'

Otro de los mejores animes isekai de los últimos años, y el protagonista tampoco empieza de la mejor manera. Satoru Mikami es un oficinista con una vida muy aburrida que un día es asesinado, pero despierta en un mundo de fantasía y descubre que se ha reencarnado en un limo.

Así va descubriendo sus nuevas habilidades, que consisten en que cuando devora cualquier cosa es capaz de imitar sus poderes y apariencia. Así que cuando devora a un poderosísismo y descomunal dragon, su vida da un giro completo.

'Link Click'

En este caso pasamos a una serie de anime china que ha arrasado basante en los últimos años. Cheng Xiaoshi y Lu Guang regentan Time Photo Studio, que promete librar a los clientes de sus arrepentimientos. A través de una fotografía, Cheng Xiaoshi puede viajar en el tiempo y asumir la identidad del fotógrafo, mientras que Lu Guang le ayuda desde el presente para encontrar lo que el cliente necesita y no cambiar la línea temporal.

'Mob Psycho 100'

Otra serie de varias temporadas que se va doblando poco a poco es 'Mob Psycho 100', la historia del psíquico adolescente Shigeo Kageyama, también conocido como "Mob". Desde siempre tiene unos poderes impresionantes, pero como suprime sus emociones para que no escapen de su control, Mob ha terminado siendo un niño muy introvertido y retraído que no tiene amigos.

El único con el que se relaciona es Reigen Arataka, un timador que se hace pasar por psíquico y utiliza a Mob para realizar los exorcismos en su lugar.

'Kimetsu no Yaiba'

Una de las grandes estrellas del panorama de anime. Aunque la primera temporada está disponible en Amazon Prime Video y AnimeBox, por ahora la segunda está de manera exclusiva en Crunchyroll, quienes han empezado ya a doblarla.

'Kimetsu no Yaiba' sigue a Tanjiro, quien un día regresa a casa y descubre que toda su familia excepto su hermana Nezuko han sido asesinados por un demonio. Para añadir todavía más sal a la herida, Nezuko se ha convertido en un demonio, por lo que para devolver a su hermana a la normalidad y vengar a su familia, Tanjiro comienza a entrenar para convertirse en un cazador de demonios.

'Dr. Stone'

'Dr. Stone' es un anime de ciencia ficción post-apocalíptico ambientado en un futuro lejano en el que la humanidad ha sido convertida en piedra. Un día (y muchos siglos después), Taiju despierta de la petrificación y descubre que su amigo Senku lleva meses despierto y ya está trabajando en un plan para restaurar la civilización a través de la ciencia.

'To Your Eternity'

'To your Eternity' sigue un orbe que llega a la Tierra para experimentar lo que es la vida orgánica. El tiempo va pasando y va asumiendo el aspecto de diferentes criaturas hasta que se convierte en un joven al que llaman Fushi. Así aprende a vivir como una persona, conociendo por el camino tanto la bondad como la crueldad de los humanos.

'Chainsaw Man'

Otro de los grandes estrenos de 2022, y que Crunchyroll no tardó mucho en comenzar a doblar. La trama de 'Chainsaw Man' se centra en Denji, un adolescente hasta el cuello de deudas que malvive como puede junto a un demonio llamado Pochita.

Un día Denji es traicionado y asesinado, pero consigue hacer un trato con un demonio y renace como Chainsaw Man, tras lo que es reclutado como cazador de demonios profesional.

'Uzaki-chan Wants to Hang Out!'

'Uzaki-chan Wants to Hang Out!' sigue a Shinichi Sakurai, quien es un poco introvertido y quiere estar tranquilo y a solas. Creyendo que se ha convertido en un solitario que necesita amigos, su compañera de clase Hana Uzaki empieza a perseguirle como un huracán para pasar juntos el rato y no dejarle solo ni un momento.

