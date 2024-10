'Dandadan' es explosiva. Un vibrante anime sobrenatural con el que el estudio de 'Scott Pilgrim' ha sacado toda su artillería pesada

La temporada de anime de otoño ha arrancado oficialmente, y vaya si los estudios se estaban guardando los pesos pesados de 2024 para este último trimestre. Estos meses, sobre todo octubre, van a venir cargaditos, pero si somos fans de Science Saru el anime que lleva en el punto de mira todo el año sin duda es 'Dandadan'.

El manga de Yukinobu Tatsu se lleva publicando desde 2021 y se ha convertido en uno de los éxitos recientes de Jump Comics+ y MANGA Plus. Ya era increíblemente popular, pero el anime desde luego va a conseguir llevar 'Dandadan' un paso más allá gracias a una adaptación fabulosa.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Comedia sobrenatural, mucha acción, y corazón

Aquí tenemos a Momo, una adolescente un poco choni desencantada con los tíos que tiene a su alrededor. Un día defiende de sus acosadores a un compañero de clase, al que apoda "Okarun", y ambos empiezan una curiosa competición porque ella cree en los fantasmas y no los aliens, y él todo lo contrario.

Así que ambos se ponen a investigar lugares rodeados de rumores paranormales: un túnel donde una yaya fantasmal te reta a una carrera infernal y un edificio rodeado de extrañas apariciones de aliens. Y vaya, que resulta que los dos tienen algo de razón y sus vidas cambian por completo al entrar en contacto con lo paranormal.

'Dandadan' va al grano desde el principio, con un ritmo buenísimo que te introduce a sus protagonistas de maravilla y les pillas el tono desde el primer momento. Momo y Okarun, a pesar de lo opuestos que son, funcionan de maravilla juntos, con una química increíble que hacen que se complemente desde un primer momento gracias a un humor muy bien medido.

Si queremos humor, lo vamos a tener, y para reírse bien a gusto. Y si queremos acción y un poquillo de malrollo sobrenatural (body horror incluido), también hay buenas dosis entre la exploración de leyendas urbanas y folklore japonés. Y aún así, 'Dandadan' sabe intercalar de fábula los momentos un poco más dramáticos para que vayas conociendo a los protagonistas, con los de locura absoluta.

Science Saru, el estudio detrás de 'Scott Pilgrim da el salto' y 'Keep Your Hands Off Eizouken!', se ha encargado de la animación y se nota que ha puesto toda la carne en el asador: secuencias frenéticas, colores neones, muchísima acción y una animació tremendamente expresiva. El estudio ya nos tiene acostumbrados a unos trabajos de aúpa, y con 'Dandadan' se están luciendo de lo lindo para que no baje el nivel.

Los primeros capítulos han sido una carta de presentación fabulosa. Aunque también hay que saber entrar al juego y es muy posible que cierto humor no cale bien con algunos espectadores. Porque algunas escenas un poco explícitas (y que se pasan un poco sexualizando a su protagonista femenina) pueden herir algunas sensibilidades.

'Dandadan' llega con estreno doble en Netflix y Crunchyroll, y tendremos un nuevo episodio cada semana en las dos plataformas. Y si mantiene tan bien el nivel, promete ser una de las mejores series de anime que nos hemos echado últimamente a la cara.

