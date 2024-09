Aliens, fantasmas, romance adolescente y acción explosiva. 'Dandadan' quiere ser el gran anime de esta temporada, y Netflix va con todo con su nuevo tráiler

El mes pasado, Netflix se llevó un revés histórico cuando varios de sus futuros estrenos de animación terminaron filtrados en internet, incluyendo la esperadísima segunda temporada de 'Arcane'. Una de las series afectadas fue 'Dandadan', que ya está perfilada como uno de los animes más esperados del año y promete ser un bombazo tremendo. Pero, a pesar de las filtraciones, en Netflix están poniendo toda la carne en el asador y no dejan de ponernos los dientes largos con los avances.

Agárrame esos fantasmas (y esos aliens)

El nuevo tráiler subtitulado de 'Dandadan' nos ha dejado el mejor vistazo hasta el momento, con el estudio Science SARU sacando toda la artillería en cuanto a animación y colores loquísimos.

El anime de 'Dandadan' promete tener muchísima acción y secuencias explosivas, pero también el nuevo tráiler aprovecha para mostrarnos un mejor vistazo a sus protagonistas y a todo lo que se van a enfrentar durante la serie. Además, también tenemos un adelanto de Otonoke, el tema principal del anime interpretado por Creepy Nuts.

'Dandadan' llegará a Netflix el próximo 3 de octubre, aunque también se espera que se pueda ver en simulcast a través de Crunchyroll. Science SARU, el estudio responsable de 'Scott Pilgrim da el salto' y 'Keep Your Hands Off Eizouken!', se ha encargado de la animación, con dirección de Fūga Yamashiro y guión de Hiroshi Seko.

Se ha confirmado que el reparto principal del anime, con las voces de Shion Wakayama, Natsuki Hanae, Nana Mizuki, Ayane Sakura, Kaito Ishikawa, Mayumi Tanaka y Kazuya Nakai.

La trama de 'Dandadan' sigue a Momo Ayase, una adolescente que cree en fantasmas y en lo sobrenatural pero no en los aliens, y en Ken Takakura (alias Okarun), un compañero de clase muy introvertido que cree en aliens pero no en fantasmas. Los dos empiezan una alianza para investigar lugares rodeados de rumores paranormales, y descubren que ambos tienen algo de razón.

En Espinof | Los mejores animes de 2024... por ahora

En Espinof | Las 12 mejores webs para ver anime de manera legal