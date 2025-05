Por qué 'Thunderbolts*' lleva un asterisco en el título. El director de la película de Marvel explica su significado real

La película del momento es 'Thunderbolts*', la nueva aventura de Marvel que sirve para cerrar la Fase 5 de su universo de superhéroes. Es verdad que en taquilla no han arrancado tan bien como se esperaba, pero sí está gustando bastante más al público que 'Capitán América 4', por lo que es posible que aguante mejor en cines. Además, hay otro motivo por el que está dando de lo que hablar: ¿por qué su título lleva un asterisco?

Ojo con spoilers de la película de aquí en adelante

Lo cierto es que ese asterisco no estaba inicialmente en el título, pero se incorporó al mismo sin dar más detalles al respecto cuando el rodaje de 'Thunderbolts*' ya estaba en marcha. Ahora por fin se ha resuelto la duda, pues su director Jake Schreier ha roto su silencio al respecto en una entrevista concedida a Phase Hero en la que ha aclarado que el giro de los Nuevos Vengadores estaba en el guion desde el primer momento:

La explicación oficial

Desde el momento en que presenté la película, ese era el final, y el guion era muy diferente del que acabamos haciendo. Pero desde el primer borrador que leí, se mantuvo. Lo único que teníamos que hacer era que Val los presentara así. Así que creo que fue parte de mi última reunión de presentación, y dije: «Creo que sería divertido hacer un anuncio en algún lugar donde pongamos un asterisco en el título, y decimos hasta que se nos ocurra algo mejor».

Obviamente, una cosa es proponer una idea así y otra que en Marvel lo acepten, pero en esta ocasión fue recibida con entusiasmo y decidieron potenciarla al máximo:

Una vez más, hay que reconocer que a Kevin y a Lou les encantó, se pusieron manos a la obra y se dedicaron al marketing. Recuerdo que me presenté el día de la sesión de fotos, que tiene lugar durante el rodaje, el fin de semana, y todos los actores van a hacer las fotos para los carteles y los primeros conceptos. Fui y me dije: "Oh, realmente estáis usando ese asterisco, ¿eh? Sí, espero que esto funcione'. Y luego profundizando más, esta idea de que el nombre de la película en realidad podría cambiar el día del estreno. Creo que sólo un estudio como este en la posición en que está podría hacer algo así. Estamos sentados aquí antes de que salga, así que sabremos exactamente cómo fue.

Lo del cambio de título sí que no llegó a concretarse, pero Schreier sigue satisfecho, ya que "siento, de una manera extraña, que nuestro final esencialmente honra esa idea, que es como si terminaran en esa posición, y tal vez no son los Amos del Mal, pero son personas que realmente probablemente no pertenecen a esta torre. Tal vez podrían ganarse ese derecho, pero va a ser un ajuste incómodo con ellos en la cara de lo que se convierten en el frente".

Misterio resuelto, lo que empezó siendo una idea simpática acabó convirtiéndose en un rasgo distintivo y muy conectado con lo que cuenta la película. Ahora habrá qué ver lo que pueden aportar estos Nuevos Vengadores (o Vengadorez...) en el futuro de esta franquicia multimillonaria.