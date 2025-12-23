La temporada 3 de 'Kaiju No.8' será la última. El anime desvela un tráiler cargado de drama y trae una sorpresa extra para los fans del mejor kaiju de todos

Este verano llegamos al final del manga de 'Kaiju No.8', con Naoya Matsumoto estirando el chicle lo justito. Así vimos cómo se despedida uno de los mejores bombazos recientes de Shonen Jump+, y con apenas 16 volúmenes de manga el anime tampoco se puede alargar mucho más.

La última batalla por delante

La segunda temporada de 'Kaiju No.8' se estrenó este verano, y la tercera temporada ya está en marcha para poner punto y final a la historia de Kafka Hibino. El conflicto con los kaiju ya ha ido escalando cada vez más a lo largo del anime, y con este primer tráiler de la tercera temporada parece que las cosas se ponen complicada para el bando de los humanos.

Desde la Jump Festa 2026 se confirmó que esta será la última temporada de 'Kaiju No.8', que viene anunciada com "Final Chapter", y por ahora no tiene fecha de estreno. Teniendo en cuenta que en el evento se han confirmado muchos estrenos para la parrilla de primavera e incluso verano, si 'Kaiju No.8' se estrena en 2026 tendríamos que esperarla ya para finales de año como pronto.

Por otro lado, la temporada final no será lo único de 'Kaiju No.8' que tenemos por delante. Al igual que tuvimos un especial centrado en Hoshina, desde Production I.G. ahora preparan un episodio especial titulado 'Narumi's Week at Work' que se centrará en el día a día del capitán Narumi.

Todo el anime de 'Kaiju No.8' se ha ido pudiendo ver en Crunchyroll, así que lo esperable es que tanto la tercera temporada de la serie como el especial de Narumi también se puedan seguir en la plataforma de streaming. Aunque, por ahora, nos toca seguir esperando.

