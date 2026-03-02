"Me he identificado mucho con la niña". Oliver Laxe vuelve a liarla opinando en los Goya sobre 'Los Domingos'

Decir que Oliver Laxe ha sido uno de los protagonistas del año cinéfilo en España es obvio: solo hay que ver el trabajo que ha hecho con 'Sirat', una película de la que ha hablado todo el mundo (para bien o para mal) y con la que ha causado una revolución con declaraciones tan sorprendentes como incendiarias, desde aquel "Si en Brasil presentan un zapato a los Óscar, lo votan todos" que dijo en 'La Revuelta' hasta "Tener proclamas muy políticas, pero luego hacer una película con Netflix, me parece una pura contradicción que anula tu discurso", que afirmó en La SER. ¿Cómo iba a quedarse a medias en los Goya?

Ave María, cuándo Sirat mía

No sabremos nunca cómo sería el discurso que Laxe tenía preparado en caso de ganar el Goya, porque fue la previsible noche de Alauda Ruiz de Azúa. Sin embargo, sí que le dio tiempo a atender a los medios en la alfombra roja, y el resultado fue el esperado, especialmente cuando llegó el momento de atender a medios como Fotogramas y otros, donde reconoció que tenía difícil ganar y habló sobre su gran rival, 'Los Domingos', de la que reflexionó así.

Bueno, lo he dicho mucho, a mí es una película que me ha gustado. Me ha hecho reflexionar mucho, me he identificado mucho con la niña, he sentido ese amor trascendental, y me identifico con ella. Y creo que la película ha hecho que la gente discutiera, que hablara mucho de ello, y yo creo que eso es muy bueno. Ha sido una peli muy pedagógica.

Antes de confesar su inesperada identificación con 'Los Domingos', Laxe se hizo viral en redes afirmando que nunca había visto una gala entera de los Goya en televisión y hablando sobre Jacob Elordi, su nuevo amigo en Hollywood, en la alfombra roja de RTVE: “Es un niño muy puro, tiene como algo frágil, parece como que esté fuera de lugar. Es muy joven, tiene 26 años. Si ya es difícil para mí con los que tengo, imagino para él”. Solo quedan 15 días para que 'Sirat' termine su viaje internacional y Laxe se tome un merecido descanso para pensar en su siguiente película... y, ya de paso, dejar que el público se olvide un poquito de él. No le vendrá mal, desde luego.

