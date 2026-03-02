Susan Sarandon confiesa que ya no puede trabajar en Estados Unidos tras posicionarse a favor de Palestina: "Le dijeron que no me contratara"

Este fin de semana Susan Sarandon recibió el Goya Internacional para celebrar sus cinco décadas en la industria del cine y la televisión. La actriz aprovechó para hablar del clima político y no se dejó nada en el tintero, pero estos días ha reconocido que su posicionamiento a favor de Palestina la ha dejado sin trabajo en Estados Unidos.

Buscando otros campos

Nos gusta pensar que el País de la Libertad lo es de verdad, pero como te salgas un poco de los márgenes y los discursos establecidos lo tienes crudo. Susan Sarandon ha demostrado en muchas ocasiones que no le importa ser incendiaria ni granjearse enemigos con sus opiniones y habló muy abiertamente en contra de la Guerra de Irak en su momento, se ha posicionado a favor de numerosas luchas civiles y más recientemente también ha criticado la situación en Palestina.

Pero su condena de la invasión de Palestina y el gobierno israelí no ha sentado muy bien en Hollywood, y Sarandon ha admitido que ya no puede encontrar trabajo como actriz en Estados Unidos.

"Me despidieron de mi agencia, específicamente por marchar y hablar sobre Gaza, por pedir un alto el fuego", ha dicho Sarandon a Variety. "Se volvió imposible para mi, incluso salir en televisión. No sé si ha cambiado algo, pero no podía hacer ninguna película grande ni nada conectado con Hollywood".

Tras su discurso en una manifestación a favor de Palestina en 2023, Sarandon fue expulsada de UTA, la agencia con la que trabajaba en su momento. Así que la actriz decidió empezar a trabajar en Europa, donde parece que ha encontrado más libertad política e intelectual, como señaló durante la gala de los Goya.

"Al final encontré agentes en Inglaterra e Italia, y trabajo ahí. Acabo de hacer una película en Italia y una obra en el Old Vic durante unos meses", continuó Sarandon. "Sé que este director italiano que me acaba de contratar... le dijeron que no me contratara, y eso ha sido reciente. No les escuchó. pero tuvieron esa conversación. Ahora mismo me especializo en películas pequeñas con directores que nunca han dirigido, en películas independientes."

En Espinof | Premios Goya 2026, todos los premiados

En Espinof | Las mejores películas españolas de 2025



