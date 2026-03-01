Los Goya 2026 tienen nombre de mujer, y esto va mucho más allá del hito de Alauda Ruiz de Azúa en la categoría de mejor dirección

Como suele ocurrir en cada cita de la temporada de premios, las filias y fobias de cada uno hacen que el debate esté servido después del reparto de galardones de turno, y la resaca de los Goya 2026 no está siendo una excepción a esta norma. No obstante, más allá del encarnizado duelo entre los defensores de 'Sirat' y los fieles a 'Los domingos' y de las discrepancias entre ambos, la fiesta del cine español de este año nos ha dejado unas cuantas máximas irrefutables.

La primera de ellas es que la cinta de Alauda Ruiz de Azúa ha sido la gran triunfadora de la noche, merendándose a la rave fílmica de Oliver Laxe —que, irónicamente, rascó un cabezón más que el drama religioso—; mientras que la segunda es que la ceremonia fue un auténtico valium que duró bastante más de lo que nos hubiese gustado —aunque, de nuevo paradójicamente, ha arrasado en audiencias—.

Esencia de mujer

El tercer hecho sin espacio para la discusión y, probablemente, el más digno de celebración, es que los 40 Premios Goya han estado marcados por unas mujeres que se han hecho con el 50 % de las estatuillas en las categorías mal consideradas como "principales". Esto comienza por la mencionada Ruiz de Azúa, que ha hecho historia al alzarse con el galardón a la mejor dirección por 'Los domingos', convirtiéndose en la cuarta en alcanzar este hito en la historia de los premios tras Pilar Miró, Icíar Bollaín e Isabel Coixet.

Pero esta es solo la punta de un iceberg con nombre de mujer en el que el mejor corto de animación y la mejor película iberoamericana han estado firmados por mujeres —Marta García y Ana Pérez López, y Dolores Fonzi respectivamente—, en el que Ruiz de Azúa alzó también el Goya al mejor guion original y en el que, sin salir del mundo de la escritura, el nombre de Yolanda García Serrano figura en el trío de escribas ganadores del premio al mejor guion adaptado por el libreto de 'La cena'.

La cosa, por supuesto, no se quedó aquí dentro del terreno artístico, con Helena Sanchís premiada al mejor diseño de vestuario por 'La cena', Ana López-Puigcerver y Belén López-Puigcerver galardonadas al mejor maquillaje y peluquería por 'El cautivo', Alba Flores y Silvia Perez Cruz con un Goya a la mejor canción en el bolsillo por 'Flores para Antonio' o con Laia Ateca Font levantando el cabezón a la mejor dirección artística por 'Sirat'.

Pero ojo, porque las categorías técnicas también han contado con una fuerte presencia femenina, con Paula Gallifa Rubia y Ana Rubio premiadas a los mejores efectos especiales por 'Los Tigres' y, particularmente, con el trío formado por Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas galardonado por un trabajo impecable al mejor sonido en 'Sirat' que se ha traducido también en una merecida nominación al Oscar.

Está claro que aún queda mucho trabajo por hacer en lo que a representación de la mujer en categorías como dirección o dirección de fotografía pero, como cantaba Bob Dylan, los tiempos están cambiando.

En Espinof | Premios Goya 2026. Dónde ver en streaming 'Sirat', 'Romería', 'Cónclave' y todas las demás películas nominadas

En Espinof | Las mejores películas españolas de 2025







