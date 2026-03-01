"No caigan en la trampa de la ultraderecha". La mejor película iberoamericana en los Goya viene con un aviso desde Argentina

En la 40 edición de los Premios Goya, Dolores Fonzi se ha llevado la estatuilla a la mejor película iberoamericana por 'Belén'. Protagonista y directora del largometraje argentino, la cinta se ha impuesto a 'La misteriosa mirada del flamenco' (Chile), 'La piel del agua' (Costa Rica), 'Un poeta' (Colombia) y 'Manas' (Brasil).

En su discurso Fonzi recibía el premio emocionada y lo llamaba un "honor enorme", agradeciéndoselo a los académicos y al equipo artístico que hizo posible la película. Junto a la celebración artística, también aprovechaba para mandar un mensaje político.

"En este momento el mundo se convirtió en una película de terror donde ya se ha nombrado el genocidio en Gaza, el reclamo de las mujeres en Irán, la persecución a los migrantes en Estados Unidos y eso, esa película de terror, no somos nosotros, no somos la humanidad y eso no lo podemos seguir permitiendo".

Basada en la novela 'Somos Belén', cuenta la historia de Julieta, una mujer acusada de infanticio tras tener un aborto espontáneo en una época en la que este es ilegal en Argentina. La cinta narra el complejo proceso judicial y psicológico que vive su protagonista, así como el de la abogada que lucha por su caso.

En Argentina ha sido una de las películas más comentadas del año. Se quedó a las puertas de representar al país en los Oscars y su estreno sirvió para reabrir el debate del aborto. El discurso de Fonzi también aprovechaba para advertir a los españoles presentes en la sala y también a aquellos viendo desde casa, señalando indirectamente al gobierno de Milei.

"Ustedes que tienen tiempo aún, no caigan en la trampa, la ultraderecha vino a destruirlo todo, eso es así, yo vengo del futuro... Vengo del futuro de un país donde el presidente incluso puso en venta el agua, o sea que ya no solo defendemos el cine, estamos teniendo que defender el agua. Que no les pase a ustedes, muchas gracias por el premio y es un honor".

No es la primera reinvidicación política de la gala. Los premios han estado cargados de mensajes en contra de la guerra de Ucrania y del genocidio en Palestina. Minutos antes, Susan Sarandon también aprovechaba para hablar de la actual incertidumbre de Estados Unidos.

