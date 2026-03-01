José Ramón Soroiz es el mejor actor del año en los Goya 2026 con su primera nominación por 'Maspalomas'

No es fácil llegar por primera vez los Goya y besar el santo. Menos aún hacerlo con 75 años. Pero lo ha logrado José Ramón Soroiz, que acaba de ganar el premio de mejor actor en los Premios Goya por su trabajo en la película vasca 'Maspalomas'.

El actor de Legorreta, que había desarrollado sobre todo su carrera en producciones locales del País Vasco y en el teatro, fue escogido para interpretar a este fascinante personaje que tiene que lidiar de nuevo con la crisis de identidad sexual y vivir en el armario como persona homosexual mientras está en una residencia para ancianos.

Soroiz celebró el galardón con un discurso pronunciado principalmente en euskera, dando adecuada visibilidad al lenguaje principal de la película. Un tardió pero merecido reconocimiento a una de las interpretaciones más cuidadas y sobresalientes del año.

