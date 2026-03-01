Patricia López Arnaiz es la mejor actriz en los Goya 2026 por 'Los domingos', consiguiendo así el segundo cabezón de su carrera

Patricia López Arnaiz se ha hecho con el Goya a la mejor actriz protagonista por su trabajo en 'Los domingos', donde interpreta a Maite, la tía de una adolescente que ha decidido que quiere convertirse en monja, algo que el personaje de López Arnaiz luchará con uñas y dientes para evitar.

Cuarta nominación, segundo premio

El Goya recibido por la actriz vasca es el segundo que consigue, pues ya se lo llevó en su momento por su inolvidable interpretación en 'Ane'. De hecho, esta era la cuarta nominación de López Arnaiz, pero con '20.000 especies de abejas' y 'Los destellos' tuvo que ver cómo el cabezón acababa en manos de Malena Alterio por 'Que nadie duerma' y Carolina Yuste por 'La infiltrada'.

De esta forma, 'Los domingos' se ha hecho finalmente con cinco galardones, ya que la película escrita y dirigida por Alauda Ruiz de Azúa ha cogido fuerza en la recta final de la gala, que es cuando se entregan los premios más importantes de la noche. Antes parecía que 'Sirat' iba a arrasar, pero le queda el consuelo de ser la película más premiada con seis Goyas.

Por otro lado, la victoria de López Arnaiz supone que Nora Navas ('Mi amiga Eva'), Susana Abaitua ('Un fantasma en la batalla'), Ángela Cervantes ('La furia') y Antonia Zegers ('Los Tortuga') se han ido de vacío.

