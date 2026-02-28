Un extraordinario thriller basado en hechos reales, la inusual película de ciencia ficción nominada al Óscar y más. 7 estrenos imprescindibles de cine en casa de febrero de 2026

Ha llegado el momento de que en Espinof hagamos nuestro ya tradicional repaso a 7 estrenos imprescindibles de cine en casa de febrero de 2026. He procurado que la selección sea lo más variada posible para intentar que así todo el mundo pueda encontrar algo a su gusto.

Antes de entrar en materia, os recuerdo que ya hicimos un análisis individual tanto del steelbook de 'Minority Report' como de la edición en caja metálica de 'Predator: Badlands', por lo que no han sido incluidos aquí. Sin más que añadir, vamos con ellas.

'Ahora me ves 3', steelbook en 4K

La franquicia sobre este grupo magos ladrones resucitó 9 años después con una película de la que nadie esperaba demasiado y a la hora de la verdad funcionó bastante bien en taquilla. Tanto que ya se trabaja en una cuarta entrega...

Una cosa destacable de su llegada en formato físico es que se trata de la primera película que DeAPlaneta edita en UHD en nuestro país, por lo que perfectamente podríamos estar hablando de una prueba clave para que determinen si les merece la pena hacerlo o no en más ocasiones. Hasta se han animado con una bonita edición en caja metálica, aunque a cambio los extras aportan poquita cosa y cuesta entender por qué no utilizar la tecnología HDR, poco menos que imprescindible en cualquier lanzamiento en 4K actual.

Os costará 34,95 euros

Crítica de 'Ahora me ves 3'

'Black Phone 2', steelbook en 4K

La primera entrega es una de las mejores películas de terror de los últimos años, pero costaba entender el motivo para hacer una segunda más allá de la motivación económica de la productora. Sin embargo, 'Black Phone 2' fue una sorpresa muy grata en la que Scott Derrickson parece convertir al temible villano interpretado por Ethan Hawke en una versión moderna de Freddy Krueger.

Además, la segunda entrega llega con otra doble sorpresa, pues se edita en nuestro país tanto en 4K como en steelbook -estupenda la imagen usada con la portada funcionando en contraste a la contraportada-, algo que no sucedió con la primera. Y con una buena dosis de extras, la mayoría de los cuales podéis ver online aquí -yo os recomendaría saltar al minuto 31 con 32 segundos para disfrutar de la selección de escenas eliminadas-.

Haceros con ella os costará 34,95 euros

Crítica de 'Black Phone 2'

'Bugonia', steelbook en 4K

La cuarta colaboración entre el director Yorgos Lanthimos y la actriz Emma Stone es el remake de una película coreana poco conocida de 2003. Es cierto que en taquilla no fue tan bien como se esperaba, pero luego se ha colado en los Óscar con cuatro nominaciones. Ahora esta inusual película de ciencia ficción llega también en formato físico, destacando una preciosa edición en caja metálica, donde la única pega es que seguramente sea mejor ver ese diseño si ya la has visto antes.

La única pega es que solamente se incluye un extra, aunque ahí es justo destacar que el Cómo se hizo es superior a lo habitual durante los últimos años, donde abundan demasiado las featurettes superficiales. Aquí no es que estemos ante uno de referencia, pero sí es curioso y ameno, en especial lo referente a la parte de Stone rapándose la cabeza para el papel.

Por 34,95 euros puede ser vuestra.

Crítica de 'Bugonia'

'La cena' en blu-ray

Una simpática comedia que funcionó bien en taquilla -3,7 millones de euros recaudados-, pero donde realmente sorprendió a todos fue en los Goya al conseguir la nominación a la mejor película. ¿Merecida? Eso ya es un tema muy personal, pero creo que es un título que cumple muy bien con lo que se propone y que cuenta además con un muy divertido Alberto San Juan. Ahora además cuenta con una atractiva edición en blu-ray de la mano de A Contracorriente Films, algo normal estando esta distribuidora detrás. Eso sí, quizá sea algo escueta en lo referente a los extras.

Os costará ahora mismo 16,99 euros

'Los héroes de Telemark' en blu-ray

Divisa está haciendo un labor encomiable en su tarea de rescatar clásicos en alta definición fruto de su acuerdo con Mercury Films. Ahora es el turno de esta injustamente olvidada película bélica liderada por Kirk Douglas y Richard Harris en la que Anthony Mann basada en una curiosa historia real que tuvo lugar en Noruega durante la II Guerra Mundial.

Puede ser vuestra por 17,99 euros

'Springsteen: Deliver Me From Nowhere' en 4K

En Hollywood quisieron utilizar la fórmula del biopic de músico de éxito una vez más con la esperanza de volver a triunfar en los Óscar, y la jugada no les salió demasiado bien. Y además también decepcionó en taquilla, pero ahora que llega a casa quizá muchos más espectadores conecten con este largometraje protagonizado por un esforzado Jeremy Allen White.

Además de añadir una funda de cartón con el mismo diseño de la caja interior, se ha incluido un Cómo se hizo de más de media hora dividido en cuatro partes, centrado sobre todo en detalles sobre el proceso de elaboración de la película y algunos detalles del contexto en el que se sitúa la acción de la película. No es gran cosa, pero sí añade más a su visionado.

Podéis sumarla a vuestra colección por 26,99 euros

Crítica de 'Springsteen: Deliver Me From Nowhere'

'Todos los hombres del presidente', steelbook en 4K

Este 2026 se celebra el 50 aniversario del estreno de 'Todos los hombres del presidente', considerada de forma unánime como una de las mejores películas sobre el mundo del periodismo y una obra cumbre del thriller político basado en hechos reales. Esta certera aproximación al caso Watergate fue premiada con 4 Óscar, incluyendo el de mejor guion y el de mejor actor de reparto para Jason Robards.

Lo cierto es que 'Todos los hombres del presidente' ya tuvo una edición muy completa en blu-ray en lo referente a los extras, pero Warner ha querido aprovechar la ocasión para incluir dos featurettes en la que los periodistas de la CNN Dana Bash y Jake Tapper valoran la enorme influencia de la película tanto en su profesión en general como en su carrera en particular.

La guinda es la cuidada edición en caja metálica, pues además de usarse el diseño del póster original, algo que siempre suma, se añaden detalles en relieve que le dan a este 4K una mayor dosis de exclusividad.

Podéis haceros con ella por 29,95 euros

Menciones especiales: colección 'French Connection' y 'Anatomía de un instante'

Divisa recupera estas dos míticas películas protagonizadas por Gene Hackman que llevaban años descatalogadas en nuestro país. No hay ningún cambio en los discos, pero siempre hay que agradecer que los que quieran hacerse ahora con ellas no tengan que pagar las disparatadas cantidades que se piden en el mercado de segunda mano. En su lugar, solamente habrá que pagar 24,99 euros

Crítica de 'French Connection'

Quizá la serie española más importante del año pasado, y ahora además llega en blu-ray en el mejor momento posible, pues se ha vuelto a hablar más que nunca en los últimos tiempos del golpe del 23F con motivo de la desclasificación de los documentos restantes de la época. Con una buena presentación con una funda con un diseño diferente al utilizado en el interior, también lleva un puñado de extras para complementar la experiencia de su visionado. Os costará 34,99 euros

Crítica de 'Anatomía de un instante'

