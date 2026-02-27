El epílogo de 'El caballero de los Siete Reinos' justo antes de los créditos no solo es divertido. También desafía al material original: "Le pega al personaje"

Salvo que hayas sido tan impaciente que en cuanto ha aparecido la cartela de 'El caballero de los Nueve Reinos' has desconectado, seguramente habrás visto el remate final de la primera temporada de 'El caballero de los Siete Reinos'. Y es que tras despedirnos hasta el año que viene de Duncan y Egg, descubrimos en una divertida escena que lo mismo Egg no ha sido del todo sincero. Por cierto, spoilers a partir de aquí.

Y es que en una última escena (que me niego a llamar ni postcréditos ni "mid"creditos porque no es) a modo de epílogo vemos al príncipe Maekar (Sam Spruell) intentando localizar a Egg (Dexter Sol Ansell) en lo que se preparan para salir de Vado Ceniza sin encontrarle porque este se ha ido ya con Duncan.

Algo que nos muestra que, efectivamente, el noble no había dado permiso a su hijo para salir de aventuras con el caballero errante (Peter Claffey). Una escena que es especial no solo por el hecho de ser un gag de final de episodio como los que nos podemos encontrar en otras series y películas, también por dos cuestiones.

Rompiendo la adaptación

La primera es que rompe el punto de vista de la serie, que se separa por primera vez de Duncan. Así lo explica el creador de la serie, Ira Parker, en el pódcast oficial de 'El caballero de los Siete Reinos':

«Creo que es divertido. Y pega con el personaje [de Egg], evidentemente, por lo que sabemos de él. Huyó antes y huye ahora. Realmente nunca rompemos el punto de vista así, pero vi que después de los créditos se nos permitía tener una escena privada con el Lord, darnos un pequeño respiro para algo divertido o gracioso.»

Por otro lado, la escena también supone uno de los mayores desafíos al material original. Si bien a George R.R. Martin le gusta siempre ser algo ambiguo con sus personajes, en los libros se daba a entender que Maekar sí que le dio permiso a Egg para irse con Duncan.

Para Parker es, prácticamente, cuestión de interpretación del texto:

«Puedo entender ambas versiones, tanto la de Maekar diciendo que no como la de Maekar diciendo que sí, lo cual me parece una posición maravillosa y espero que el público lo aprecie. En el libro, claro, las cosas están mucho más tensas al respecto y Egg aparece inmediatamente después de la conversación en el campamento de Dunk. Pero nunca lo sabes con certeza. Nunca nos pareció que fuésemos a la contra. Es posible que Egg estuviese, no sé, escondido entre arbustos todo el tiempo, se colase y Makera nunca dijo que eso estuviese bien. Así es como creamos en esta serie, tomando pequeños hilos y siguiéndolos. Es la mejor manera de escribirlo.»

