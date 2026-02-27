Las protestas contra 'Scream 7' llegan a su preestreno, y su director evita hablar sobre Palestina. "Están pasando un montón de cosas malas"

El via crucis de 'Scream 7' desde su anuncio inicial hasta que finalmente ha llegado a las pantallas es digno de estudio: tras el éxito de la sexta parte, todo el equipo estaba preparado para volver a cerrar la nueva trilogía, hasta que, en noviembre de 2023, Paramount y Spyglass echaron a Melissa Barrera por hablar en Instagram contra la masacre en Gaza. Tras ella, fue Jenna Ortega la que anunció que seguía sus pasos, obligando a todo el equipo a montar un plan de urgencia. Ahora, dos años y pico después, la película se ha estrenado con críticas catastróficas, y en Paramount se han dado cuenta, a la fuerza, de que el público no ha olvidado.

¿Te gustan las terribles realidades sociopolíticas, Sidney?

Aunque en un principio los gerifaltes estaban convencidos de que el público estaba de su lado, lo cierto es que la opinión pública se puso muy rápidamente (y más aún con el pasar de los meses) a favor de la postura de Barrera y contra el genocidio. Ahora, las consecuencias de aquello siguen coleando, y los activistas han tomado el estreno de 'Scream 7', como hemos leído en Variety, llamando al boicot de la película, el apoyo a la libertad de expresión y la cancelación masiva de Paramount+.

Alrededor del preestreno, se pudieron escuchar cánticos como "Paramount, Paramount, ¿qué dices?" o "¡Palestina vivirá por siempre!" entre banderas, tambores y megáfonos. Kevin Williamson, al que le han aguado un poco su momento de gloria, ha afirmado en la alfombra roja: "Vivimos en un mundo donde están pasando un montón de cosas malas, y creo que mucha gente quiere que la escuchen hablar sobre las cosas malas que pasan. Mi corazón está con ellos, pero no sé si cancelar Paramount+ es la manera de hacerlo. Pero creo que la gente debería escuchar a su interior y hacer lo que sea bueno para ellos". Lo que viene siendo tener un micrófono delante y no decir nada, vaya.

La protesta va a caer en saco roto, eso sí, al menos en lo referente a la taquilla de 'Scream 7', cuyas proyecciones ya indican que, pese a las malas críticas, recaudará entre 50 y 60 millones de dólares solo en Estados Unidos este fin de semana. Dado que su presupuesto es de 45 millones, recuperará lo gastado enseguida y raro sería que no dieran luz verde a una octava parte casi de inmediato. Eso sí, tendrá que sobreponerse no solo al enfado de los activistas, sino a la calidad deficiente de esta séptima entrega. Ghostface matando de capa caída.

