Hoy en 'streaming', una secuela de armas tomar que continúa uno de los éxitos más inesperados del cine de acción reciente

El fenómeno de John Wick no sólo ha establecido determinados estándares en cómo se ruedan las escenas de pelea en el cine de acción, sino que ha desatado en el mismo una ola de vehículos donde actores veteranos tienen ocasión de lucirse en un molde de historia de “cabrearon al hombre equivocado”. De ahí ya salen sagas como la de 'Nadie 2' ('Nobody 2').

Nada que sospechar

La secuela del éxito sorpresa liderado por Bob Odenkirk da un toque aún más ligero, cómico y (en las medidas obvias) autoconsciente sin perder el factor ultraviolento en su acción. Un veterano del género como Timo Tjahjanto ofrece thriller y risas en una película que ya se puede ver en streaming a través de SkyShowtime.

Habiendo logrado sobrevivir al ataque de la mafia rusa, desvelando su pasado como implacable asesino ante su familia, Hutch considera que la mejor manera de reconectar es con unas vacaciones de verano en un lugar agradable. Pero su paz se verá trastocada cuando tenga que ponerse de nuevo en acción.

Tras una película original que llevaba su simpleza en la solapa de su traje con manchas de sangre, quedaba la cuestión de si podía encontrarse una motivación para una secuela que diese más cuerda al personaje. La respuesta es que no, pero al menos no engaña pretendiendo que tiene muchas cartas guardadas.

Es una película que podría haber explotado más el factor vacaciones familiares, aunque su humor esté notablemente menos inspirado y los lugares comunes que explota sean ya muy básicos. Al final, el factor interesante de ‘Nadie 2’ está en cómo un experto de la ultraviolencia en el cine indonesio traslada su toque a un blockbuster medio estadounidense.

Tampoco hay una respuesta demasiado esperanzadora en la película, porque la acción es bastante efectiva aunque excesivamente cumplidora sin comparamos con otras películas de Tjahjanto. Así que realmente cae en el terreno de “una secuela más”, que te puede apañar un fin de semana plagado de aburrimiento.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de acción de la historia