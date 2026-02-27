Meses después de triunfar en cines se estrena en streaming una de las mejores películas españolas del año y la gran favorita a los Goya

En la siempre contenciosa discusión sobre el cine español, que va desde comentar su calidad a preguntarse su posible irrelevancia, hay cierta concepción de que sólo la comedia casposa producida a nivel industrial tiene calado en el público. Que no hay espacio para esas propuestas arriesgadas de autores “subvencionados” que quieren ofrecer historias distintas y levantar cuestiones como si le interesase a alguien.

Pero hay todavía espacio para dramas menos hinchados y con ideas a interrogar pertinentes que pueden tener espacio para llegar al público, y no sólo porque se lo digan los Goya. Uno de los grandes éxitos del año ha sido sorpresa porque ha combinado ese carácter de autor con temas que tocan de cerca los cimientos sobre los que se edifica esta sociedad: ‘Los domingos’.

Con el mazo dando

Alauda Ruiz de Azúa ofrece aquí su obra de consolidación tras un debut magnífico en ‘Cinco lobitos’ y un fabuloso progreso desde el terreno de las series con ‘Querer’. Su exitosa película, protagonizada por la joven Blanca Soroa y una siempre excelente Patricia López Arnaiz, ya se puede ver en streaming a través de Movistar+.

Una joven adolescente, que es la hija mayor de una familia vasca, está a punto de marcar su destino escogiendo una carrera universitaria. Sin embargo, causa un vuelco sorprendente entre sus allegados al decir que quiere abrazar la vida religiosa y prepararse para ser monja de clausura. Su decisión despertará tensiones que habían quedado enterradas en esta familia.

Los conflictos están bien delimitados, y entroncan bastante con la complicada relación que en la sociedad contemporánea española se mantiene no sólo con la religión católica, sino con una institución influyente como la iglesia. Pero Ruíz de Azua no se queda en planteamientos fáciles, sino que busca escarbar en la complejidad psicológica de todos los afectados en el seno familiar por esta influencia.

‘Los domingos’: tensiones internas

Así, la directora desarrolla unas formas bergmanianas para tratar todos los grises morales y éticos que involucran la decisión, siendo cuidadosa con las perspectivas de sus personajes. Aunque nunca renunciando a que su mensaje sea claro sobre cómo ciertos lobos con piel de cordero intentan hacer pesca de arrastre.

No hay realmente muchos ganadores en ‘Los domingos’, sólo gente afectada que intenta descifrar su lugar y sus limitaciones. Esta manera exquisita de estudiar psicologías, siendo respetuosa con su espectador, han terminando dando una película muy abrazada y casi intachable. Cualquiera ha podido encontrar su espacio para introducirse en la historia, y eso es un logro remarcable que explica por qué es la favorita a los Goya esta noche.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas españolas de 2025