Duelo a gritos entre el Rey del Rock y el asesino de la máscara de fantasma. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

No pueden ser todo alegrías en esta vida, y esto se aplica también, como es lógico y normal, a una taquilla que cayó por debajo de los 5 millones de euros por primera vez en 2026 durante el pasado fin de semana. En total, unos 589 000 espectadores dejaron en nuestras salas de cine un total de 4,5 millones de euros que saben a poco teniendo en cuenta que, hasta el momento, prácticamente no habíamos tenido un finde inferior a los 6 millones desde el inicio de curso.

Como era de esperar, 'Cumbres borrascosas' volvió a ocupar un número 1 tras una caída del 41 % que dejó su recaudación en 1,07 millones de euros. Tras ella, 'Como cabras' ocupó la segunda posición con 0,67 millones de euros más en el bolsillo, casi doblando la entrada de 'Greenland 2' —el único estreno que es ha colado entre los cinco títulos más vistos—, que ha arrancado su periplo con unos discretos 0,39 millones de euros.

El Top 5 lo cerraron 'Hamnet' y 'La asistenta'. El drama de Chloé Zhao sumó otros 0,35 millones de euros que sitúan su total en unos nada desdeñables 5,95 millones, mientras que el thriller protagonizado por Sydney Sweeney continúa arrasando con 0,27 millones más que hacen un montante de 13,7 millones. Espectacular.

Los estrenos del 27 de febrero de 2026

Si hay una película de estreno que puede revitalizar el box office nacional, esa es 'Scream 7'. La nueva entrega de la franquicia, que cumple ya 30 años, llega escrita y dirigida por Kevin Williamson —el guionista que puso la primera piedra junto a Wes Craven en 1996—, y cuenta de nuevo con Neve Campbell como protagonista de un nuevo cóctel de sangre, cuchilladas y giros descabellados que, en esta ocasión, parece no estar a la altura del legado de Ghostface.

Por otro lado, desde Japón nos llega 'Scarlet', el nuevo largometraje de Mamoru Hosoda, responsable de maravillas como 'Belle', 'Mirai, mi hermana pequeña' o la celebrada —y con razón— 'El niño y la bestia'. Con su último trabajo, el nipón ofrece un cóctel de aventuras en clave fantástico y toquecitos de romance con una historia de venganza de lo más intensa y con un acabado visual a la altura del cineasta.

Siguiendo con la ficción, desde Francia recibimos el nuevo filme de Yann Gozlan —'Black Box'—, que se estrena bajo la forma de un thriller con tintes dramáticos con el nada original título 'La residencIA' —sí, con mayúsculas para hacerlo todo más obvio— mientras que, desde Estados Unidos, Eva Victor debuta en la dirección con 'Sorry, Baby', una dramedia indie enamoró en Sundance y se ha colado en la temporada de premios.

El grueso de estrenos lo cierran los documentales 'EpiC: Elvis Presley in Concert' y 'Orwell: 2+2 = 5'. El primero rinde tributo al Rey con una buena ración de grabaciones e imágenes de archivo inéditas, mientras que el segundo explora la figura del prestigioso autor mientras no hace ver que fue muchísimo más visionario de lo que, en el fondo, nos gustaría.

Ah, y si os quedáis con ganas de algo más especial, 'Iron Lung' adapta un videojuego con cuatro duros bajo la batuta del YouTuber reconvertido a realizador Mark Fischbach, que ha reventado la taquilla —a su modo— de este curso cinematográfico.

