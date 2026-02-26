El mejor slasher de los últimos años presenta su secuela con un tráiler magnífico. La carnicería está servida en ‘De naturaleza violenta 2’

Tras hacer una notable cantidad de ruido en el circuito de festivales de su curso cinematográfico, el verano del año 2024 llegó a nuestras pantallas una de las piezas más originales, arriesgadas y lúcidas que nos ha dado el subgénero del slasher en muchísimo tiempo. Se tituló 'De naturaleza violenta' y, a día de hoy, sigue maravillándome por su valentía narrativa en tiempos de capacidades de atención bajo mínimos y productos clónicos.

Asesinando con la calma

El debut de Chris Nash en el largometraje se erigió sobre la premisa formal de contar la típica carnicería de jovenzuelos por parte de un asesino enmascarado desde el punto de vista del psicópata, acompañándolo casi en tiempo real caminando con no poca parsimonia por los bosques que habita. La experiencia, pese a no ser apta para la inmensa mayoría de su público potencial, terminó siendo oro puro.

Es por esto que, cuando hace un par de años se confirmó que 'De naturaleza violenta' tendría secuela, no pude más que alegrarme profundamente. Ahora, en pleno 2026 y tras un apagón informativo algo preocupante, 'In a Violent Nature 2' acaba de presentarse a la galería con un tráiler que promete una nueva dosis de animaladas con cierto tinte autoral y que aspira a llevar a un nuevo nivel lo que vimos en la original.

Para la ocasión, el mencionado Chris Nash regresa para escribir el guión mientras cede el asiento de director a Nathaniel Wilson, el ayudante de dirección de la primera 'De naturaleza violenta'. Por su parte, Ry Barrett repetirá su rol como Johhny, y estará a compañado por Lucas Nguyen, Olivia Scriven, Laurie Babin, Fionn Laird, Donald MacLean Jr. y Evan Marsh, entre otros.

El productor Peter Kuplowsky ha comentado que "Con esta secuela, los fans pueden esperar un aumento exponencial de la vieja ultraviolencia con un toque distintivo, pero que sigue chocando con las tradiciones más arraigadas del slasher". Música para mis oídos que, por desgracia, aún no está acompañada de una fecha de estreno.

