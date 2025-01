Las 8 mejores películas de 2025 (por ahora)

Allá vamos otra vez. Sólo ha pasado un mes, el eterno enero, pero ya hemos visto suficientes estrenos de cine para poder publicar nuestra primera lista con las mejores películas de 2025... ¡por ahora! Seguro que en febrero esto cambiará bastante pero, en estos momentos, ya tenemos 8 novedades que nos han encantado.

Bueno, "nos". Como hicimos el año pasado, el TOP con las mejores películas del año refleja el criterio del equipo de Espinof. Yo escribo el artículo, pero voto mis favoritas como el resto de compañeros. Es un proceso democrático. Para hacerlo más interesante, claro, más imprevisible. Recordemos lo que pasó en la lista de 2024: en la cima quedó 'Civil War'. Ejem. La mejor película del año pasado según el equipo de Espinof no estaba en mi TOP 10, pero así es la vida. Por cierto, 0 nominaciones a los Oscars. Nada. Totalmente ignorada por la Academia de Hollywood, por lo que sea. No es por hacer daño ni nada, ¿eh?, sólo recuerdo el dato así como curiosidad cinéfila...

De todos modos, el sistema tiene sus ventajas. Es más divertido. Y no se concentra toda la indignación en una pobre persona humana. Para llevar esta apuesta por la diversidad de opiniones a otro nivel, también queremos volver a contar con la opinión de la comunidad de Espinof. Así que, como el año pasado, al final del artículo he dejado un cuestionario para que puedas participar y votar por tus estrenos favoritos de cine de 2025 (hasta el momento). Puedes hacer lo mismo en el artículo de las mejores series de 2025.

Antes de seguir, una aclaración importante sobre los títulos incluidos: para elaborar el ranking hemos tenido en cuenta el (particular) calendario de estrenos de cine en España. Por eso, es posible que encuentres producciones de 2024 en esta lista si llegaron a las carteleras españolas desde el 1 de enero de 2025.

Por último, como en Espinof estamos locos por las listas, y puede que esta selección se te quede corta si necesitas recomendaciones de películas, te recuerdo que tenemos artículos sobre el mejor cine reciente en plataformas de streaming: en Netflix, en Prime Video, en Disney+, en Max y en Movistar Plus+. Si te interesa algo más atemporal, te animo a echar un vistazo a las mejores películas de la historia en el género de terror, la ciencia ficción, la comedia, el suspense, las románticas o el cine animado más imprescindible (que no es un género, cuidado, que se nos enfada el querido Guillermo del Toro). Sin más, vamos a descubrir ya los 8 estrenos de cine que más nos han gustado en lo que llevamos de año, ordenados de peor a mejor.

El TOP 8 de películas de 2025, edición enero

8- La luz que imaginamos (All We Imagine as Light)

Dirección: Payal Kapadia. Reparto: Kani Kusruti, Divya Prabha, Chhaya Kadam, Hridhu Haroon...

Estoy enamorado de esta hermosa película. Salí del cine hechizado, flotando. Como si mi mente pasara de la realidad y quisiera seguir agarrada al precioso rastro dejado por esta historia aparentemente sencilla y cotidiana sobre dos amigas enfermeras de un hospital del Mumbai actual. La cineasta plasma su punto de vista y su sensibilidad en un relato que muestra drama pero nunca es triste, es cálida, tiene un corazón alegre y busca lo más bonito de la vida de sus protagonistas. Es luz, una luz maravillosa.

7- La vida según Philomena Cunk (Cunk on Life)

Dirección: Al Campbell. Reparto: Diane Morgan, Douglas Hedley, Rupert Sheldrake, Alison Wright...

Vuelve Cunk, vuelven las risas. Charlie Brooker, BBC y Netflix nos alegran el inicio de año con el regreso del tronchante personaje de Morgan, esta vez en un largometraje especial de sólo 70 minutos que, a pesar de los altibajos, cumple su objetivo fácilmente, divierte y deja con ganas de más. La clase de entretenimiento sin complicaciones que te saca del estrés diario y sienta tan bien.

6- La semilla de la higuera sagrada (The Seed of the Sacred Fig)

Dirección: Mohammad Rasoulof. Reparto: Soheila Golestani, Missagh Zareh, Setareh Maleki, Mahsa Rostami...

Giro brusco en el listado del mejor cine del año. La película menos apropiada para las fiestas navideñas, apúntalo. ¿Existen las películas necesarias? No estoy seguro, pero si hay una película necesaria en lo que llevamos de año es ésta. Si no me crees puedes ver el anterior trabajo de Rasoulof, la increíble 'There is no evil' ('La vida de los demás' es su soso título en España). El iraní plasma la ansiedad y el horror cotidiano que puede destruir a una familia cuando es acechada constantemente por la represión, el fanatismo religioso y la amenaza de muerte. Una película que engancha, estremece, te deja tocado durante días y consagra a un formidable cineasta.

5- Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl)

Dirección: Merlin Crossingham y Nick Park.

Montaña rusa de emociones en este ranking. Regresamos a Netflix, regresamos a la evasión reconfortante con otro producto que no es nada original aunque sí tremendamente efectivo y con una duración irresistible (sólo 79 minutos). Pero no quiero sonar injusto, esta secuela es encantadora y divertidísima, una estupenda comedia para todos los públicos que se suma con ingenio al debate de la inteligencia artificial. Los artesanos de Aardman no fallan y logran una animación fabulosa. Sólo por Gromit y Feathers McGraw, ya merece la pena.

4- Heretic

Dirección: Scott Beck y Bryan Woods. Reparto: Hugh Grant, Sophie Thatcher, Chloe East, Topher Grace...

Una de las grandes sorpresas que nos hemos llevado recientemente en el cine ha sido el trabajo de Grant en este thriller de terror. No sé si la película aguantará en el ranking hasta final de año pero, desde luego, no vamos a olvidar jamás a ese perverso personaje que cuestiona la fe de dos jóvenes ingenuas que se meten en la boca del lobo. Clásico esquema de relato de horror que es reventado en una excelente primera mitad donde el protagonista de 'Notting Hill' y 'Paddington 2' da un auténtico recital. Luego, bueno, se acaba el misterio y se acaba el interés.

3- A Real Pain

Dirección: Jesse Eisenberg. Reparto: Kieran Culkin, Jesse Eisenberg, Will Sharpe, Jennifer Grey, Kurt Egyiawan, Olha Bosova...

La gran intrusa del ranking. Por supuesto, Culkin es adorable. Hace su spin-off de 'Succession' en un universo alternativo donde Roman Roy es pobre. Me encanta verle pero, lo siento, la película es blandita y muy poca cosa. Eisenberg no es tan carismático como su compañero y se hace un lío como narrador alternando comedia y drama, dando la sensación de que tiene miedo a la reacción de su público. Y hace algo que no soporto: mostrar a personajes riendo cada vez que alguien hace una broma. El equivalente a las risas enlatadas de las viejas series cómicas. En fin, no entiendo por qué algunos compañeros de Espinof elogian tanto esta película, alzándola a un puesto tan alto. Un puesto del que caerá pronto, estoy seguro. Espero. Por el bien de todos.

2- Flow, un mundo que salvar (Flow)

Dirección: Gints Zilbalodis. Reparto: un gatete, una capibara, un lemur, un perrete... EL MEJOR REPARTO DEL AÑO.

Aquí vuelve la armonía a Espinof. El precioso cuento con animales que Disney o Ghibli habrían deseado hacer. Una asombrosa aventura que demuestra el poder de la animación para narrar una gran historia, y sin necesidad de diálogos, lo cual acaba potenciando la inmersión en su mundo fantástico. Es la primera película del ranking que nos ha gustado mucho a todos, aunque obviamente unos salimos más cautivados que otros. A mí me atrapó desde el primer plano al último; por cierto, uno de los finales más bonitos y emocionantes que he visto en una película. Si no fuera por la que viene ahora, sería mi estreno favorito del año (por ahora).

1- The Brutalist

Dirección: Brady Corbet. Reparto: Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn, Raffey Cassidy, Alessandro Nivola...

Y llegamos al número 1. La 'Oppenheimer' de los arquitectos es absolutamente apabullante. Un festín para las retinas con una potente banda sonora y un Brody sensacional. Da vida a un artista superviviente del horror nazi que se lanza a cumplir el llamado "sueño americano", protagonizando un viaje que pone a prueba sus límites como creador y como ser humano. Un auténtico peliculón en todos los sentidos. Ambicioso, espectacular, fascinante. 215 minutos increíbles (dos mitades de 100' más un bendito intermedio). El drama estadounidense más brillante del último año, por lo menos.

Los lectores eligen sus películas favoritas de 2025 (por ahora)

Ahora te toca a ti. ¡Participa! Sólo te llevará un momento y, de verdad, queremos saber cuáles son tus estrenos de cine favoritos hasta el día de hoy. Además, si no participas no podrás quejarte luego de los resultados... bueno, sí podrás pero las películas que más te gustan tendrán un voto menos. Allá tú, ¿eh?

