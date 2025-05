El western más polémico de los últimos años por fin se estrena. El director de 'Rust' explica por qué esa película del oeste fue "una mala decisión detrás de otra"

A priori, 'Rust' era una película del oeste llamada a pasar un tanto desapercibida. Es cierto que contaba con Alec Baldwin en su reparto, pero los westerns no funcionan demasiado bien actualmente y tampoco había motivos para pensar que eso fuera a cambiar aquí. Sin embargo, el largometraje de Joel Souza quedó marcado para siempre cuando un accidente en el ser se saldó con la muerte accidental de la directora de fotografía Halyna Hutchins.

"Ojalá nunca hubiera escrito esa maldita película"

Eso sucedió en octubre de 2021 y 'Rust' llega finalmente a los cines americanos este viernes 2 de mayo. A nadie le hubiese sorprendido que la película se quedase incompleta, pero Sousa ha desvelado en The Guardian que "la familia de Hutchins quería que se terminara. Me repelía la idea de volver, pero entonces empezó a gustarme. Y no podía vivir con la idea de que lo hiciera otra persona".

Eso sí, el cineasta admite que ojalá pudiese viajar en el tiempo y no haberse puesto tan siquiera a trabajar en ella: "Hablando del efecto mariposa, ojalá nunca hubiera escrito esa maldita película. Piensas en la cadena de acontecimientos que comenzó aquella mañana del tiroteo. Se tomó una mala decisión tras otra". Además Souza aclara sobre su relación con Baldwin que "no somos amigos, ni enemigos. No tenemos relación alguna".

Eso sí, el cineasta condena totalmente 'The Baldwins', el reality estrenado este pasado febrero que explora cómo afectó el accidente mortal en el set de 'Rust' a la familia de Baldwin, señalando que ni se molestó en verlo: "Creo que estaba ocupado golpeándome en la cara con una sartén la noche que se emitió". Recordemos además que la bala que mató a Hutchins también hirió en el hombro a Souza, por lo que tuvo con volver a trabajar con el actor responsable de sus heridas:

Era un desastre al entrar y un desastre al salir. El equipo me sacó adelante. Mi familia también. Emocionalmente, estaba muy desorientado.

La muerte de Hutchins se saldó con una condenada de 18 meses para Hannah Gutierrez-Reed, la responsable de las armas de atrezo, por homicidio involuntario. Por su parte, Baldwin fue acusado de lo mismo por su participación en el tiroteo, pero los cargos finalmente fueron desestimados en diciembre de 2024 debido a una mala manipulación de las pruebas.

