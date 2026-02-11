'La Momia 4' con Brendan Fraser ya tiene fecha de estreno y se ha convertido en mi película más esperada. Creo que lo tiene todo para triunfar más allá de la nostalgia

Parecía un rumor hasta que se convirtió en certeza: tras el Óscar de Brendan Fraser por 'La Ballena' y su consecuente regreso a Hollywood, no fuimos pocos los que nos preguntamos si esto significaba que, dos décadas después de la última (y terrible) entrega, se atreverían a resucitar 'La Momia'. Tras muchos dimes y diretes no solo hemos sabido ahora que se ha acabado el guion, sino que tenemos hasta una fecha de estreno. Vuelve la aventura.

Entre vendas anda el juego

Concretamente, Fraser y Rachel Weisz volverán a la gran pantalla el 19 de mayo de 2028, tal y como confirma Variety, en una secuela dirigida por Radio Silence, o lo que es lo mismo, Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett. Gillett y Olpin ya resucitaron 'Scream' en 2022 y han creado su propia saga con 'Noche de bodas', pero nunca se han enfrentado a un reto tan grande como el de sacar 'La momia' de su estado letárgico y nostálgico para darle un lavado de cara.

Cabe recordar que Weisz se saltó (sabiamente) 'La tumba del emperador dragón', así que llevamos sin verla interpretando a Evelyn O'Connell, desde el estreno en 2001 de 'El regreso de la momia', porque en aquella secuela fue sustituida por Maria Bello. El encargado de traerla de vuelta en el guion ha sido David Coggeshall, que ya ha terminado su trabajo y al que conoceréis por haber escrito 'La huérfana: primer asesinato' o 'Plan en familia'. Habrá que ver si aprovecha esta oportunidad de saltar al mainstream.

Más allá de la nostalgia y de la interminable moda de las secuelas tardías, lo cierto es que Brendan Fraser ha demostrado que, incluso tras su etapa desaparecido, es uno de los actores más queridos de Hollywood, y este retorno a la saga que le dio la fama en 1999, con dos de los directores de moda al frente, debería ser un bombazo. Lo tienen todo sobre la mesa para triunfar: la única duda es si sabrán aprovechar la oportunidad como es debido.

