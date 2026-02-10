Las 35 mejores series españolas de todos los tiempos y dónde verlas

Que no os engañen. Las series españolas no tienen nada que envidiar a las internacionales. Es verdad que no producimos tanto como en Estados Unidos o Reino Unido, pero año a año la ficción española (potenciada mucho por el streaming) ha estado creciendo a pasos agigantados en calidad y cantidad.

Tanto es así, que pocos países pueden presumir de tener fenómenos globales de la talla de 'La casa de papel' o 'Élite' o que producciones diarias como 'La promesa' sean habituales en el top 10 de plataformas como HBO Max.

Las grandes series de la televisión española

Si bien en el streaming hay un poco de asignatura pendiente con las series que nos marcaron antes de la llegada del siglo XXI, tenemos ya de por sí una oferta que desde luego nos va a llenar tardes y noches enteras estés en la plataforma que estés.

Desde series policiales como 'Antidisturbios', divertimentos de aventura y ciencia ficción como 'El ministerio del tiempo', biopics espléndidos como 'Veneno' o comedias para enmarcar como 'Poquita fe', tenemos una gran selección.

Por cierto, para complementar esta selección tenemos la lista de series españolas que puedes ver online de manera gratuita y las mejores series de terror español. Si preferís películas, os emplazo a ver el mejor cine español que hay en Netflix o las mejores películas que puedes ver en Flixolé.

Volviendo a las series, este es el top de series la década, de la historia y el del pasado 2025. ¿Que os sabe a poco? aquí desgranamos por plataformas: Netflix, HBO Max, Prime Video y Disney+ (y las mejores de Hulu), así como nuestras series animadas favoritas, las mejores series de anime, comedias, ciencia ficción, fantasía y terror.

'Antidisturbios' (2020)

Creada por Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña | Reparto: Vicky Luengo, Raúl Arévalo, Álex García, Hovik Keuchkerian, Roberto Álamo, etc. | 1 temporada (6 episodios)

Sin duda alguna, una de las mejores series de la todavía recordada y magnífica cosecha de 2020. Con pulso firme, Rodrigo Sorogoyen nos lleva por un asfixiante drama policíaco excelentemente filmado y magníficamente interpretado. Sin duda, una de las mejores series españolas de todo los tiempos.

Ver en Movistar Plus+ | Crítica

'Arde Madrid' (2018)

Creada por Paco León y Anna R. Costa | Reparto: Inma Cuesta, Paco León, Debi Mazar y Anna Castillo | 1 temporada (8 episodios)

Arrasó en los Premios Feroz en 2019 y fue una de las series más populares, y mejores, de 2018. La propuesta de Paco León y Anna R. Cuesta es una atrevida y cómica visión de la España castiza —abrazando lo tradicional sin desprestigiarlo— a través de la estancia de Ava Gardner (Debi Mazar) en la capital.

Ver en MovistarPlus+ | Crítica

'Arròs Covat' (2009-2012)

Creada por Juanjo Sáez | 3 temporadas (36 episodios)

Juanjo Sáez es el creador tanto en guion como de aspecto gráfico de estas tiras de humor emitidas originalmente por TV3. Animación adulta dirigida por Kike Maíllo en el que nos encontramos con la llegada al "mundo adulto" de Xavi Masdéu, nuestro protagonista. Pudo verse en el resto de España gracias a TNT, en su bloque de Adult Swim.

Ver en Filmin (completa) y en Prime Video

'Bajo sospecha' (2015-2016)

Creada por Gema R. Neira y Ramón Campos | Reparto: Yon González, Blanca Romero, Lluis Homar, etc. | 2 temporadas (18 episodios)

De la mano de los responsables de Bambú, con 'Bajo sospecha' se metieron de lleno en el thriller de secretos y mentiras en un pueblo abatido tras la desaparición de una niña el día de su primera comunión. La segunda temporada, con un caso distinto, es a mi juicio bastante más floja. Pero la primera es digna de mención.

Se puede ver en Prime Video, Atresplayer | Crítica

'Capítulo 0' (2018-2019)

Creada y protagonizada por Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla | 2 temporadas (13 episodios)

Si bien muchos han seguido caminos separados, que gustazo es cada vez que se juntan en ficción las grandes mentes chanantes. En 'Capítulo 0' nos encontramos con la perfección del estilo y técnica de Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla y compañía en una parodia fantástica de multitud de series.

'La casa de papel' (2017-2021)

Creada por Álex Pina | Reparto: Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Pedro Alonso, Alba Torres, Miguel Herranz, etc | 5 temporadas (41 episodios)

Un atraco perfecto y planificado hasta el ultimísimo detalle se convirtió en uno de los últimos fenómenos de la televisión española. Sí, hablamos de 'La casa de papel', el impresionante thriller de Antena 3 que se convirtió en fenómeno global cuando Netflix la puso a disposición de todo el mundo.

Ver en Netflix | Crítica

'Crematorio' (2011)

Creada por Jorge Sánchez Cabezudo | Reparto: Pepe Sancho, Alicia Borrachero, Juana Acosta, etc | 1 temporada (6 episodios)

Antes de Movistar+, Canal+`se adentró en el campo de la ficción española con algunas notables apuestas. Una de ellas fue 'Crematorio' con Pepe Sancho en el papel de un codicioso constructor dispuesto a conseguir como sea materializar su gran proyecto urbanístico. Es una de las primeras series españolas con las que vimos que otro tipo de ficción era posible.

Ver en MovistarPlus+ | Crítica

'Cuéntame cómo pasó' (2001-2023)

Creada por Miguel Ángel Bernardeau | Reparto: Imanol Arias, Ana Duato, María Galiana, Pablo Rivero, etc. | 23 temporadas (422 episodios)

La serie decana de La 1 que en los últimos veinte años nos ha presentado la historia de España a través de la familia Alcántara. Una joya con sus altibajos (lo lógico considerando que va rumbo a los cuatrocientos episodios) que, como continúe a este ritmo, va a alcanzar su propio estreno.

Ver en Prime Video | Crítica

'El día de mañana' (2018)

Creada por Mariano Barroso y Alejandro Hernández | Reparto: Oriol Pla, Aura Garrido, Jesús Carroza, Karra Elejalde | 1 temporada (6 episodios)

Un brillante rompecabezas. Así titulábamos nuestra crítica de 'El día de mañana', una magnífica serie sobre un enigmático y algo buscavidas joven atrapado en el conflicto social de la Barcelona del tardofranquismo. El dúo protagonista, Oriol Pla y Aura Garrido está espléndido, con un delicado Mariano Barroso como director.

'El embarcadero' (2019-2020)

Creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato | Reparto: Álvaro Morte, Verónica Sánchez e Irene Arcos | 2 temporadas (16 episodios)

Sorprendente thriller creado por el responsable de 'La casa de papel' y uno de los productores más en boga de los últimos años. Álvaro Morte, Verónica Sánchez e Irene Arcos es el trío protagonista de la serie.

Ver en Movistar | Crítica

'Élite' (2018-2024)

Creada por Carlos Montero y Darío Madrona | Reparto: Ester Expósito, Miguel Bernardeau, Miguel Herrán, etc. |8 temporadas (64 episodios)

Hay que reconocer que, como serie juvenil, 'Élite' es de lo mejor que puedes encontrar hoy en día en la televisión juvenil. Una vez que abrazas los tropos del género devoras la temporada en menos tiempo de lo que nos gustaría reconocer.

Ver en Netflix | Crítica

'Estoy vivo' (2017-2021)

Creada por Daniel Écija | Reparto: Javier Gutiérrez, Anna Castillo, Alejo Sauras, etc. | 4 temporadas (52 episodios)

'Estoy vivo' puede ser perfectamente una de las mejores series que ha parido TVE en la pasada década. Un entrañable y vibrante drama sobrenatural y familiar con Javier Gutiérrez, Anna Castillo y Alejo Sauras de protagonistas.

Ver en Prime Video y RTVE Play | Crítica

'Fariña' (2018)

Creada por Ramón Campos, Gema R. Neira, Cristóbal Garrido y Diego Sotelo | Reparto: Javier Rey, Tristán Ulloa, Antonio Durán "Morris", Carlos Blanco, etc. | 1 temporada (10 episodios)

Fue una de las sensaciones de 2018 y un thriller de los que necesitamos más en la televisión nacional. Una magnífica recreación de la historia del narcotráfico en Galicia protagonizado por Javier Rey en el papel de Sito Miñanco, el principal capo de la droga.

Ver en Netflix y Atresplayer | Crítica

'Gigantes' (2018-2019)

Creada por Enrique Urbizu | Reparto: Isak Férriz, Daniel Grao, José Coronado, etc. | 2 temporadas (12 episodios)

Enrique Urbizu firma dos temporadas en donde pone toda la carne en el asador con la historia del clan de los Guerrero. Quizá sea una "obra menor" dentro de su obra, pero aun así es un sólido thriller criminal que proporciona grandes momentos de televisión.

Ver en MovistarPlus+ | Crítica

'Gran Hotel' (2011-2013)

Creada por Ramón Campos y Gema R. Neira | Reparto: Yon González, Amaia Salamanca, Pedro Alonso, Concha Velasco, etc. | 3 temporadas (39 episodios)

El primer gran bombazo de Bambú (que no su primera gran serie). Con el toque de culebrón que caracteriza a sus series, nos encontramos con la historia de la muerte de una encargada de planta de un suntuoso hotel de principios de siglo XX.

Ver en Prime Video y SkyShowtime | Crítica

'Hierro' (2019-2021)

Creada por Pepe Coira | Reparto: Candela Peña, Darío Grandinetti, etc | 2 temporadas (12 episodios)

Candela Peña y Darío Grandinetti protagonizan uno de los dramas de 2019 que más llamó la atención: un thriller judicial de estos en los que nada es lo que parece. Lo mejor de la serie es, sin duda, la actuación de los protagonistas y la belleza de los paisajes canarios.

Ver en MovistarPlus+ | Crítica

'El internado' (2007-2010)

Creada por Daniel Écija, Laura Belloso, Juan Carlos Cueto, Rocío Martínez Llano | Reparto: Yon González, Ana de Armas, Marta Hazas, Luis Merlo, etc. | temporada ( episodios)

Si bien la reimaginación/revival en Prime Video no logró ser tan carismática, 'El internado' fue una de las series adolescentes que más han marcado en lo que llevamos de siglo. El Laguna negra es un centro educativo en cuyos terrenos se encuentran grandes misterios.

Ver en Prime Video, Netflix, SkyShowtime y Atresplayer | Crítica

'Isabel' (2012-2014)

Creada por Javier Olivares | Reparto: Michelle Jenner, Rodolfo Sancho, etc. | 3 temporadas (39 episodios)

En cuestión de series históricas es donde TVE intenta llevarse la corona y donde tiene mucho que contar. Aunque ya hemos visto en esta misma lista su secuela, las tres temporadas de 'Isabel' son la última gran serie de este género que hemos visto. Una generosa Michelle Jenner interpreta a la reina castellana desde su juventud hasta su muerte.

Ver en Prime Video y RTVE Play | Crítica

'Merlí' (2015-2018)

Creada por Héctor Lozano | Reparto: Frances Orella, Carlos Cuevas | 3 temporadas (40 episodios)

'Merlí' es una de las series adolescentes más interesantes del último lustro. Protagonizado por Francesc Orella como un profesor de filosofía tosco pero con una gran pasión por su trabajo y por transmitir el amor por el pensamiento libre. Es una ficción fuertemente didáctica pero sin olvidar su toque de serie de instituto y lo que conlleva.

Ver en Filmin y Prime Video | Crítica

'El ministerio del tiempo' (2015-¿2020?)

Creada por Pablo y Javier Olivares | Reparto: Rodolfo Sancho, Aura Garrido, Nacho Fresneda, Hugo Silva, Jaime Blanch, Cayetana Guillén-Cuervo | 4 temporadas (42 episodios)

Con un futuro más que incierto desde que vimos la última temporada, ns encontramos con una ficción sensacional de viajes en el tiempo e Historia de España. Creada por Javier Olivares, hemos podido disfrutar de episodios magníficos y grandes guiños culturales e históricos por parte de la patrulla.

'La Mesías' (2023)

Creada por Javier Calvo, Javier Ambrossi | Reparto: Roger Casamajor, Lola Dueñas, Ana Rujas, etc | 1 temporada (7 episodios)

«Querido creyente, querido seguidor, hola». Así arrancan los videos de Stella Maris, el grupo ficticio pero bastante inspirado en hechos reales protagonista de un estupendo retrato sobre fe, devoción, fanatismo... y música. Una obra que marca y no se te quita de la cabeza años después.

Se puede ver en Movistar Plus+ | Crítica

'Los misterios de Laura' (2009-2014)

Creada por Javier Holgado y Carlos Vila | Reparto: María Pujalte, Fernando Guillén Cuervo, Oriol Tarrasón, Laura Pamplona, César Camino | 3 temporadas (32 episodios + especial)

De estas series que querrías episodios cada poco tiempo: un divertido drama policiaco con una madre separada intentando conllevar su vida de reputada y sagaz detective con la crianza de dos bestias del infierno hijos. Un buen drama que recoge el relevo de las series clásicas de misterio y asesinato.

Ver en Prime Video, Netflix, RTVE y SkyShowtime

'Nit i dia' ('Noche y día', 2016)

Creada por Lluís Arcarazo y Jordi Galceran | Reparto: Clara Segura, Pablo Derquis, Miquel Fernández etc. | 2 temporadas (26 episodios)

Con 'Nit i dia', TV3 se metió de lleno en la construcción del thriller criminalístico con una gran factura técnica y casos tremendamente interesantes protagonizada por Clara Segura, que interpreta a una joven médico forense en su día a día dentro de la policía.

Ver en Filmin, Netflix y Prime Vide

'Paquita Salas' (2016-2019)

Creada por Javier Calvo, Javier Ambrossi | Reparto: Brays Efe, Belén Cuesta, etc. | 3 temporadas (16 episodios)

Creada originalmente para Flooxer, pronto esta comedia se convirtió en todo un fenómeno auspiciado por los directores de moda, los Javis y Brays Efe, que da vida a una representante de artistas que se aferra como un clavo ardiendo a una fama ya perdida. Su éxito fue tal que Netflix decidió hacerse con la serie y encargar una segunda temporada que es aún mejor que la primera.

Ver en Netflix | Crítica

'Patria' (2020)

Creada por Aitor Gabilondo | Reparto: Elena Irureta, Ane Gabarain, Loreto Mauleón, Susana Abaitua, etc. | 1 temporada (8 episodios)

La primera gran apuesta de HBO en España (cuando llegó, de hecho, como HBO España) fue este drama intenso sobre las heridas dejadas por ETA basada en la novela homónima de Fernando Aramburu. No exenta de alguna que otra polémica, la ficción es de esas que se te queda grabada en la retina.

Ver en HBO Max | Crítica

'La peste' (2018-2019)

Creada por Alberto Rodríguez y Rafael Cobos | Reparto: Pablo Molinero, Paco León, Patricia López de Arnaiz, etc. | 2 temporadas (12 episodios)

Fue la principal apuesta de ficción de Movistar+ desde que decidieron hacerse un hueco en el cada vez más competitivo mundo de la producción televisiva y la verdad es que la jugada les salió de perlas con un espectacular relato de época.

'Polseres Vermelles' ('Pulseras rojas'. 2011-2012)

Creada por Albert Espinosa | Reparto: Àlex Monner, Igor Szpakowki, Joana Vilapuig, Marc Balaguer, etc | 2 temporadas (28 episodios)

Famosa fue la promoción que tuvo Antena 3 de 'Pulseras rojas' con la célebre frase "la serie que emocionó a Spielberg" (ya que produciría el remake norteamericano). Originaria de TV3, Pau Freixas y Albert Espinosa contaron la tierna historia de un grupo de chicos, niños y adolescentes, en su lucha contra el cáncer.

Ver en Filmin

'El Príncipe' (2014-2016)

Creada por Aitor Gabilondo y César Benítez | Reparto: José Coronado, Álex González, Hiba Abouk, etc. | 2 temporadas (31 episodios)

Lo peor que se puede decir de 'El Príncipe' es que se le nota que es producción de Telecinco y que, por tanto, juegan algo con las tramas románticas de guapos que no terminan de encajar. Sin embargo, eso no quita con que nos encontremos con un trepidante thriller de acción y todo un fenómeno.

Ver en Prime Video y Skyshowtime | Crítica

'¿Qué fue de Jorge Sanz?' (2010; 2016-2017)

Creada por David Trueba y Jorge Sanz | 1 temporada (6 episodios + 2 especiales)

David Trueba y Jorge Sanz ya se embarcaron en la comedia semi-autobiográfica en un momento en que esas series apenas llegaban al público español ('El show de Larry David' era una honrosa excepción). Tres temporadas (especiales incluidos) de comedia más que potente y excepcional.

Ver en Movistar Plus+

'Sé quien eres' (2017-2018)

Creada por Pau Freixas | Reparto: Blanca Portillo, Francesc Garrido, Aida Folch, Carles Francino, etc. | 1 temporada (16 episodios)

Pau Freixas es el responsable de uno de los últimos grandes thrillers nacionales de la última década. En 'Sé quién eres' nos encontramos con el caso de la misteriosa amnesia de un implacable abogado tras sufrir un accidente de tráfico. Sin embargo, nada es lo que parece ya que podría estar implicado en la desaparición de una alumna suya.

Ver en Prime Video | Crítica

'El tiempo entre costuras' (2013)

Escrita por Susana López Rubio, Alberto Grondona y Carlos Montero | Reparto: Adriana Ugarte, Peter Vives, Elvira Mínguez, etc. | 1 temporada (11 episodios)

Una de las adaptaciones que marcó un antes y un después en la ficción española es la de la novela de María Dueñas. Adriana Ugarte protagoniza una superproducción (a nivel español, claro) sobre una joven modista que lo deja todo por irse a Tánger con su amado.

Ver en Prime Video, Atresplayer, Netflix | Crítica

'Veneno' (2020)

Creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi | Reparto: Lola Rodríguez, Jedet Sánchez, Daniela Santiago, Isabel Torres, Paca la Piraña, etc. | 1 temporada (8 episodios)

Brillante de principio a fin, nos encontramos con un biopic que supone un salto en calidad y madurez de dos jóvenes creadores impresionantemente talentosos. La biografía de Cristina Ortiz nos lleva de la mano sufriendo y repasando una época pintoresca y trágica.

Ver en Atresplayer | Crítica

'Vergüenza' (2017-2020)

Creada por Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero | Reparto: Javier Gutiérrez y Malena Alterio | 3 temporadas (23 episodios)

Probablemente, el género del humor incómodo sea uno de los más provocadores que existen. Claro, la clave consiste en que nos incomoda tanto como a sus protagonistas y la serie de Juan Cavestany y Álvaro Fernández-Armero lo logra con creces a través de las vivencias de un matrimonio de mediana edad especializado en meterse "en jardines".

'Vida perfecta' (2019-2021)

Creada por Leticia Dolera | Reparto: Dolera, Celia Freijero y Aixa Villagrán | 2 temporadas (14 episodios)

Con una producción no exenta de cierta polémica (que luego no es tanta, como suele pasar), Leticia Dolera acomete en la serie de MovistarPlus+ un retrato generacional a través de la historia de tres amigas. Divertida y fascinante a partes iguales.

Ver en MovistarPlus+ | Crítica

'Vis a Vis' (2015-2019)

Creada por Daniel Écija, Álex Pina, Iván Escobar y Esther Martínez Lobato | Reparto: Maggie Civantos, Najwa Nimri, Carlos Hipólito, etc. | 4 temporadas (40 episodios)

Una trepidante serie carcelaria protagonizada por un grupo de presas que nos ha tenido en vilo cuatro temporadas y un spin-off. El comienzo muestra el primer día de Maca (Maggie Civantos) en Cruz del Sur y su dura adaptación al violento ecosistema de la cárcel.

Ver en Disney+ | Crítica



