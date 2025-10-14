Las 21 mejores series que puedes ver en Hulu, el antiguo Star de Disney+

La llegada del sello "Star", la sección de Disney+ dedicada a un público más adulto, trajo consigo decenas de series y películas a la plataforma, junto a producciones originales. Un desembarco que, años más tarde, ha cambiado de marca: ahora es Hulu, como en Estados Unidos. Pero más allá del nombre, prácticamente no ha cambiado nada y por suerte, eso significa que tenemos una buena lista de series imprescindibles para disfrutar en streaming. Después de repasar las mejores películas que ver en Hulu, vamos a echar un vistazo a las mejores series de la plataforma de Disney:

'24' (2001-2010)

Creada por Robert Cochran y Joel Surnow | Reparto: Kiefer Sutherland, Mary Lynn Rajskub, Carlos Bernard, Dennis Haysbert, Elisha Cuthbert...

Las aventuras contrarreloj (literalmente) de Jack Bauer pueden conformar perfectamente la primera gran serie del siglo XXI. Primero por trazar, casi sin querer (ya tenían rodada parte de la primera temporada), el panorama antiterrorista de la Estados Unidos post 11S, cuestión que desde luego no es nada baladí. Y segundo por configurar al nuevo héroe de acción a través del personaje de Kiefer Sutherland.

'Anatomía de Grey' (Grey's Anatomy, 2005-...)

Creada por Shonda Rhimes | Reparto: Ellen Pompeo, Sandra Oh, etc.

El drama médico en emisión que más ha marcado la televisión actual, inaugurando lo que conocemos como la marca Shonda Rhimes, no podía quedarse fuera de este listado. Los escarceos amorosos, engaños y otras peleas se producen mientras los pacientes buscan su sanación.

'The Bear' (2022-...)

Creada por Christopher Storer | Reparto: Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, etc.

Una estupenda pesadilla en la cocina que mantiene vivo el debate de hasta qué punto hablamos de comedia con esta serie. Con un gran espíritu de producción independiente, la serie nos sumerge entre los fogones de una bocatería con aspiraciones a convertirse en un restaurante de la más alta calidad.

'Bob's Burgers' (2011-...)

Creada por Loren Bouchard

El catálogo de Star llegó en su momento con un par de sorpresas respecto a lo anunciado originalmente. Una de ellas fue 'Bob's Burgers', serie de animación adulta que se convirtió en un soplo de aire fresco en una noche dominada por series que han vivido tiempos mucho mejores ('Padre de Familia', mismamente). Una divertida saga familiar ambientada en una pequeña hamburguesería.

'Bones' (2005-2017)

Creada por Hart Hanson | Reparto: David Boreanaz, Emily Deschanel, etc.

Espléndido procedimental protagonizado por David Boreanaz y Emily Deschanel como un agente del FBI y una antropóloga forense sin muchas habilidades sociales que hacen equipo para resolver asesinatos cuya prácticamente única pista es el estado de los huesos del cadáver. Durante doce temporadas la serie encandiló a público y a críticos.

'Buffy, Cazavampiros' (Buffy the Vampire Slayer, 2001-2007)

Creada por Joss Whedon | Reparto: Sarah Michelle Gellar, Nicholas Brendon, Alyson Hannigan, etc.

Aunque su creador ha caído en desgracia, su creación le sobrevive (porque es más grande). Estupenda cantera de guionistas (Marti Noxon, Jane Espenson, Steven S. DeKnight, Drew Goddard, etc), las siete temporadas de 'Buffy' asumen una mezcla exquisita del terror vampírico con la ligereza de series de instituto (y más allá).

'Castle' (2009-2016)

Creada por Andrew W. Marlowe | Reparto: Nathan Fillion, Stana Katic

Nathan Fillion protagoniza este procedimental como un respetado autor de novelas negras que se ve de asesor de la policía de Nueva York. Un drama criminal generoso en estrambóticos crímenes y en darle un toque de humor negro, sobre todo en el personaje de Castle.

'Las chicas de oro' (The Golden Girls, 1985-1992)

Creada por Susan Harris | Reparto: Beatrice Arthur, Betty White, Rue McClanahan, Estelle Getty

La práctica definición de clásico e icónico. Una magnífica comedia sobre la amistad a cierta edad (y no eran tan mayores como se han quedado en nuestras cabezas). Una comedia en muchos sentidos adelantada a su tiempo por cómo rompió moldes pero que conquistó al gran público de manera innegable.

'Cinco hermanos' (Brothers & Sisters, 2006-2011)

Creada por Jon Robin Baitz | Reparto: Dave Annable, Calista Flockhart, Sally Field, etc.

Una de las "tapadas" de las series en abierto o, por lo menos, tuvo un paso bastante más discreto que el de sus compañeras tanto de cadena como de noche, pero eso no significa que no nos podamos encontrar con un encomiable drama familiar protagonizado por Sally Field, Calista Flockhart y Dave Annable, entre otros.

'Cómo conocí a vuestra madre' (How I Met Your Mother, 2005-2014)

Creada por Craig Bays y Craig Thomas | Reparto: Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris y Alyson Hannigan

Heredera por antonomasia de 'Friends' en cuanto a sitcom de grupo de amigos y sus amoríos, el misterio en torno a la madre de los hijos de Ted se convirtió en un fenómeno fan, desencadenando teorías y disfrutando del viaje y las idas de olla de personajes tan icónicos de la historia de la televisión: Barney Stinson (Neil Patrick Harris).

'Expediente X' (The X-Files, 1993-2002; 2016-2018)

Creada por Chris Carter | Reparto: David Duchovny, Gillian Anderson

Una de las series más antiguas de todas las que pueblan el catálogo de Hulu es, además, una de las más importantes de la historia de la televisión. Las investigaciones de lo inexplicable por parte de Mulder y Scully nos tuvieron durante años en vilo (y sin dejarnos dormir bien por la noche) gracias a su manejo del thriller.

'Futurama' (1999-2003; 2008-2013; 2023-...)

Creada por Matt Groening y David X. Cohen

Una de las mejores series de animación que nos lleva a un futuro visto desde los ojos de un repartidor de pizza del siglo XX. Es, simplemente, fantástica, satírica y si bien fue desinflándose con los años, una joya.

Hijos de la anarquía' (Sons of Anarchy, 2008-2014)

Creada por Kurt Sutter | Reparto: Charlie Hunnam, Katey Sagal, etc

Series como esta justifican a Hulu como "sello adulto" de Disney+. Las violentas aventuras criminales de esta banda de moteros en California se mezclan con tramas shakespearianas en una saga familiar cruenta. Creada por Kurt Sutter, quien ya le pilló el gusto al drama criminal con 'The Shield', Charlie Hunnam encarna a Jax, el "heredero" del imperio motero que empieza a cuestionar el futuro (y su futuro) del club.

'Modern Family' (2009-2020)

Creada por Christopher Lloyd y Steven Levitan | Reparto: Ed O'Neill, Sofia Vergara, Julia Bowen, Ty Burrell, Jesse Tyler Ferguson, Eric Stonestreet, etc.

Concebida durante la estancia de los creadores en 'The Office', esta es, fácilmente, una de las comedias más influyentes de la década pasada. Reina del subgénero familiar y ganadora de 22 de Emmy, el triple clan Pritchett proporciona momentos genuinamente divertidos en un formato de falso documental.

'Mujeres desesperadas' (Desperate Housewives, 2004-2012)

Creada por Marc Cherry | Reparto: Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross, Eva Longoria, etc.

Uno de los grandes fenómenos que arrancaron el peak tv fue esta revisión de los roles sociales en el paísaje de la Estados Unidos suburbana con la afilada pluma de Marc Cherry. Un estupendo y cómicamente dramático relato de secretos, mentiras y misterios de cuatro mujeres narrados desde ultratumba.

'The Office' (2005-2013)

Desarrollada por Greg Daniels | Reparto: Steve Carell, Rainn Wilson, John Krasinski, Jenna Fischer, etc

No creo exagerar al decir que esta es una de las mejores comedias de la historia de la televisión. La reinvención a la americana de la genialidad de Ricky Gervais es toda una obra maestra por cómo por un lado moldeó todo un subgénero por explotar como es el del falso documental y, por el otro, porque directamente como comedia es absolutamente brillante.

'Perdidos' (Lost, 2004-2010)

Creada por Jeffrey Lieber, J.J. Abrams, Damon Lindelof | Reparto: Matthew Fox, Evangeline Lilly, Josh Holloway, etc.

Qué se puede decir de uno de los fenómenos culturales (al menos en televisión) de principios de siglo. Si bien podemos estar más o menos de acuerdo con cómo se despliega (y medio resuelve) la caja de misterios con forma de isla en la que se encuentran los pasajeros del Oceanic 815, el viaje es absolutamente apasionante.

'Policías de Nueva York' (NYPD Blue, 1993-2005)

Creada por Steven Bochco y David Milch | Reparto: Dave Caruso, Dennis Franz, James McDaniel, etc.

Ya si os suenan los dos nombres que están detrás de este policíaco ya podéis intuir que tiene méritos de sobra para estar en esta lista. Una serie que en los 90 ya pasaba los límites sobre lo que se podía mostrar en televisión, lo que les llevó a algún que otro problema en lo que intentaban darle algo más de realismo al género.

'Prison Break' (2005-2009; 2017)

Creada por Paul Scheuring | Reparto: Dominic Purcell, Wentworth Miller, etc.

Pese a la deriva que tuvo luego la serie, considero como completamente imprescindible la primera temporada del ambicioso y casi imposible plan de fuga de Michael Scofield (Wentworth Miller). Un thriller carcelario trepidante que logró tenernos enganchados durante meses sufriendo por cada revés del plan.

'Trust' (2018)

Creada por Simon Beaufoy | Reparto: Donald Sutherland, Hilary Swank, etc.

Escrita por Simon Beaufoy y con los tres primeros episodios dirigidos por Danny Boyle, esta fantástica miniserie alterna cierta acidez con el género del true crime en lo que siguen la historia del secuestro de John Paul Getty,

'The Walking Dead' (2010-2022)

Creada por Frank Derebont | Reparto: Andrew Lincoln, Sarah Wayne Callies, Norman Reedus, etc.

Otro de los grandes fenómenos que hemos vivido en los últimos años es el de la adaptación de 'Los muertos vivientes'. Si bien la serie ha vivido horas mejores, no podemos negar que sus primeras temporadas son un gran ejemplo de cómo adaptar con bastante éxito esta fantástica historia de zombis.

