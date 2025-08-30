Hace 20 años nos enganchamos de mala manera a esta serie carcelaria. Un adictivo e intrincado plan de fuga que supuso un fenómeno global

Cuando hablamos (y se nos llena la boca) sobre la edad de oro de las series en la década de los dos mil, a veces nos centramos tanto en 'Los Soprano' y 'Perdidos', entre otras, que nos olvidamos de otras ficciones que supusieron un antes y un después en la vida de muchísimos seriéfilos. Una de ellas acaba de cumplir 20 años y si bien fue de más a menos, tuvo una primera temporada absolutamente incontestable.

El 29 de agosto de 2005 se estrenaba en la cadena estadounidense FOX el episodio piloto de 'Prison Break'. En poco más de una hora (fue episodio doble), más de diez millones de espectadores vieron a un joven Michael Scofield (Wenworth Miller) siendo enchironado a posta. No es que sea el peor criminal del mundo, es que su propósito era entrar en Fox River para fugarse con su hermano, Lincoln (Dominic Purcell), encarcelado injustamente acusado de matar al hermano de la vicepresidenta de los Estados Unidos.

Con el cuerpo lleno de tatuajes que esconden pistas del intrincado plan de fuga, Scofield debe embaucar a guardias y aliarse con otros presos en una carrera contrarreloj en lo que Lincoln cuenta los días para su ejecución. Todo esto mientras los espectadores estamos siendo conscientes de que al otro lado de los muros hay toda una conspiración encargada de tapar lo que realmente pasó el día de hechos.

El momento oportuno

'Prison Break' llegó en el momento oportuno. La temporada anterior, 'Perdidos' había demostrado que la gente tenía hambre de un drama seriado y con su toque de misterio por lo que si lograban replicar con algo que mantenga el interés del público semana a semana se podrían encontrar con algo grande. Y lo consiguieron ya que el guion de Paul Scheuring dio todo lo que buscábamos y fue un éxito tanto de público como de crítica.

De esta manera, nos quedamos enganchados a sus giros, a esos momentos de ingenio sumo y a los héroes y villanos con los que convivíamos en Fox River. Sin embargo y como suele pasar, cuando tienes un punto de partida tan potente, una vez resuelto el plan tienes que ingeniártelas para seguir manteniendo el interés del público en las siguientes temporadas.

Desgraciadamente, no lograron darle a la vida como fugitivos (y otros giros y circunstancias) de Scofield y Burrows la potencia y el interés suficiente y la serie se iba erosionando cada vez más. Tanto que la gente se fue bajando del carro sin miramientos: la temporada 3 perdió la mitad de espectadores por el camino y se determinó que la temporada 4 fuese la última. Sin embargo parecía seguir habiendo hambre con los años y en 2017 pudimos ver una temporada 5 que pasó sin pena ni gloria.

