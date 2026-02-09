Esta escena eliminada de 'La asistenta' confirma otro esperado regreso para la secuela de la película con Sydney Sweeney

Uno de los grandes éxitos sorpresa de los últimos meses ha sido 'La asistenta'. Es cierto que partía de una famosa novela, pero también que nadie esperaba que superase ya los 350 millones de recaudación mundial. La secuela era inevitable y esta escena eliminada del montaje final nos da alguna que otra pista sobre lo que podemos esperar de ella.

La despedida de Sweeney y Morrone

Hace ya más de un mes que se anunció la secuela de 'La asistenta', pero ha sido ahora cuando ha aparecido online esta escena eliminada en la que volvemos a ver juntos a los personajes interpretados por Sweeney y Michele Morrone, los dos únicos integrantes del reparto de la primera entrega cuyo regreso está ya confirmado.

Paul Feig, director de 'La asistenta', ha comentado en People sobre la escena en cuestión que "cuando estás preparando una película y haciendo las proyecciones de prueba, descubres que hay momentos en los que la gente quiere estar con un personaje y con otros. Esa fue la única escena que pudimos perder".

Lo cierto es que el personaje de Morrone queda un tanto desdibujado en el montaje final de 'La asistenta', ya que es una presencia un tanto misteriosa que desaparece de repente. Luego nos aclaran un poco lo que sabe sobre la situación de Nina (Amanda Seyfried), pero esta escena ayuda a situarlo mejor de cara a la secuela.

Por el momento no hay fecha de estreno para 'La asistenta 2', pero desde Forbes se informa de que el rodaje está previsto para finales de este mismo 2026, por lo que debería llegar a los cines en 2027 o a inicios de 2028.

