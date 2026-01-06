'La asistenta' tendrá secuela. Sydney Sweeney volverá con otra dosis del thriller más mamarracho y divertido tras el éxito de la primera parte

Si tu algoritmo está entrenado para bombardearte con contenido de cine en redes sociales, es probable que, durante las últimas semanas, hayas visto un quintal de vídeos que confirman a 'La asistenta' como uno de los últimos grandes fenómenos del curso cinematográfico de 2025. Pero ojo, porque el impacto en Instagram y TikTok también se ha visto reflejado en unos datos de taquilla que han hecho que Lionsgate tome el camino lógico con su ahora saga de largometrajes.

Sweeney al rescate

Después de que la adaptación del bestseller de Freida McFadden haya recaudado 92,5 millones de dólares en todo el mundo —76 de los cuales han llegado de los cines estadounidenses, con su peso específico a nivel de industria—, la productora ha dado luz verde a una secuela que continuará con la historia de Millie en una nueva película que, con suerte, supondrá otra montaña rusa repleta de giros inesperados y del mejor thriller mamarracho.

El director Paul Feig se aliará de nuevo con Sydney Sweeney y con la guionista Rebecca Sonnenshire para llevar a la gran pantalla el manuscrito 'El secreto de la asistenta' —el segundo de la trilogía—, noticia que Adam Fogelson, mandamás de la división cinematográfica de Lionsgate, ha celebrado de la siguiente manera en un comunicado que, de paso, celebra el éxito de la cinta original.

"Tanto la taquilla global como el aluvión de contenido en redes sociales dejan claro que el público ha respondido con fuerza a la total, única y auténtica experiencia cinematográfica de La Asistenta y que quiere saber qué ocurre a continuación.

Creímos en estas historias desde el princiio, y estamos más que emocionados de dar vida al nuevo capítulo de la historia de Millie en pantalla en colaboración con nuestros asociados creatios Todd, Paul, Laura, Carly, Alex y Sydney. El secreto de la asistenta es otro libro salvajemente emocionante en la saga de Freida que ha cautivado a los lectores de todo el mundo, y estamos esperando a traducirlo en otra entusiasta y desenfrenada experiencia cinematográfica".

Por su parte, Paul Feig no ha dudado en unirse a los festejos.

"Ha sido emocionante ver al público de todo el mundo enamorarse de La asistenta y del increíble trabajo de nuestro talentoso equipo técnico y artístico. Tenemos suerte de que Freida McFadden ya haya ampliado el viaje de Millie sobre el papel, y de que podemos trabajar conR ebecca Sonnenshine y Lionsgate para llevar esta nueva historia al público".

El proyecto, que lleva en desarrollo desde hace unos meses, tiene previsto el inicio de su rodaje para este mismo 2026. Por el momento no cuenta con fecha de estreno, pero estaremos al corriente de cualquier novedad al respecto.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025



