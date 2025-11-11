Sydney Sweeney defiende 'Christy' después de su duro fracaso en la taquilla estadounidense. "No siempre hacemos arte por los números"

"Estoy profundamente orgullosa de esta película". Con estas palabras, Sydney Sweeney ha reaccionado al batacazo en taquilla de 'Christy', el biopic en el que ha dado vida a la boxeadora Christy Martin y cuyo debut se ha traducido en unos pobres 1,3 millones de dólares, un dato que suena aún más demoledor cuando tenemos en cuenta que es uno de los 9 peores estrenos de todos los tiempos para una cinta lanzada en más de 2 000 salas.

K.O. Técnico

Sweeney, que este 2025 se ha enfrentado a una durísima polémica por una campaña de pantalones vaqueros un tanto delicada, acusada de defender la eugenesia, ha publicado en su cuenta de Instagram una publicación sacando la cara por el largometraje de David Michôd —'The King', 'Animal Kingdom'—, la experiencia de haber participado en él y sus valores y potencial impacto a nivel social.

"Orgullosa de la película que hizo David. Orgullosa de la historia que contamos. Orgullosa de representar a alguien tan fuerte y resistente como Christy Martin. Esta experiencia ha sido uno de los mayores honores de mi vida.

Esta película representa la supervivencia, el coraje y la esperanza. A través de nuestras campañas, hemos contribuido a concienciar a muchas personas afectadas por la violencia doméstica. Todos nos unimos a este proyecto con la convicción de que la historia de Christy podría salvar vidas".

Además, la actriz ha defendido que, en el show business, los números no son siempre la prioridad al moldear una producción.

"Gracias a todos los que vieron, sintieron y creyeron —y seguirán creyendo— en esta historia durante los próximos años. Si Christy le dio a una sola mujer el valor de dar su primer paso hacia la seguridad, entonces habremos tenido éxito. Así que sí, estoy orgullosa. ¿Por qué? Porque no siempre hacemos arte por los números, lo hacemos por el impacto. Y Christy ha sido el proyecto más significativo de mi vida. Gracias, Christy. Te quiero".

'Christy', por el momento, no tiene fecha de estreno en nuestras salas de cine, pero este mazazo taquillero, sumado a la tibia recepción por parte de la crítica estadounidense, que le ha otorgado un 67 % de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, parece apuntar a que terminará saltándose la gran pantalla para terminar en el fondo de catálogo de alguna plataforma de streaming. Veremos si la predicción es errónea.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025







