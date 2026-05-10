Esta película está en Prime Video y juega con la nostalgia adolescente con mucho ingenio. Me ha cautivado su combinación de viñetas y creo que son inolvidables

No todas las películas sobre crecer son historias inspiradoras. Algunas, como 'Submarine', son más bien pequeñas catástrofes emocionales vistas desde dentro de la cabeza de un adolescente. La película de Richard Ayoade sigue a Oliver Tate, un chico de 15 años que está convencido de que puede arreglar el matrimonio de sus padres mientras intenta, al mismo tiempo, conquistar a Jordana, una compañera de clase tan imprevisible como él.

Y como resultado tenemos una comedia incómoda, brillante y bastante melancólica sobre lo mal que se interpretan las cosas en la adolescencia: el amor, la familia y hasta a nosotros mismos.

Hacerse mayor no es fácil

Oliver Tate es un adolescente de 15 años obsesivo e inseguro, y está convencido de que puede controlar el destino de su familia como si fuera una especie de estratega emocional. Vive atrapado entre su propia necesidad de encajar y su fantasía de ser alguien más interesante de lo que realmente es, mientras intenta desesperadamente que su vida no se desmorone.

Oliver vive atrapado entre planes grandilocuentes que nunca salen como espera y una realidad que lo desborda constantemente, pero la película nunca lo convierte en una caricatura cruel. Al contrario, lo observa con empatía, entendiendo que esa mezcla de inseguridad, ego y fantasía exagerada es parte del proceso de crecer.

Y en el centro de todo está su intento de conquistar a Jordana, una compañera de clase que no encaja en ningún molde romántico clásico. Sus acercamientos son torpes, calculados y casi siempre fallidos, pero precisamente ahí está el encanto del relato: en cómo el deseo adolescente se mezcla con el miedo al rechazo y la incapacidad total para entender qué es una relación.

Mientras tanto, su vida familiar empieza a romperse de forma silenciosa e irreversible. Su madre comienza a alejarse de su padre, y eso empuja a Oliver a una cruzada absurda para evitar la separación, como si el amor pudiera arreglarse a base de voluntad o pequeñas manipulaciones bienintencionadas.

La película observa todo esto sin burlarse de sus personajes, incluso cuando sus decisiones rozan lo ridículo. Siempre permanece la mirada compasiva hacia la ingenuidad de Oliver, que no es maldad ni egoísmo, sino una forma desordenada de intentar entender el mundo antes de estar preparado para él.

Al final, lo que queda es una historia sobre el aprendizaje emocional en su forma más cruda: esa etapa en la que uno cree que el amor, la familia y la identidad pueden resolverse como un problema lógico, cuando en realidad son mucho más confusos, contradictorios y difíciles de lo que nadie te explica.

Está disponible en Amazon Prime Video y Filmin.

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