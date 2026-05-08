Meses después de arrasar en cines contra pronóstico, llega a Prime Video una sensacional película que merecía más reconocimiento en los Oscars

Los Oscars han llegado a una paradoja en los últimos años donde su formato les permite nominar más películas en categorías importantes, pero los premios acaban en su mayoría alrededor de un par de títulos. Esto acaba dejando películas con muchas menciones de vacío, aunque sean tan alucinantes y dignas de premio como ‘Marty Supreme’.

El primer film en solitario dirigido por Josh Safdie en bastante tiempo cuenta con un Timothée Chalamet absolutamente sideral para dar forma a una película deportiva atípica, pero absolutamente sensacional y trepidante. Una bola de demolición contra la ambición que ya se puede ver en streaming a través de Amazon Prime Video.

Soñar a lo grande

Determinado a triunfar convirtiendo el tenis de mesa en un deporte de masas, Marty Mauser trata de marcar distancia con el negocio familiar y la estabilidad en su barrio obrero de Nueva York. Pero necesita dinero para llegar lejos en los campeonatos internacionales, por lo que intentará todo tipo de alianzas y estratagemas comerciales para lograrlo.

El constante machaqueo con triunfar con los medios propios y con el carisma arrollador que se posee convierte a Marty Mauser en esa encapsulación del sueño americano que se incentivaba especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, contexto que suma a la historia de ‘Marty Supreme’. La película articula a través de un deporte minoritario todas las barreras que existen realmente para cumplir con las ambiciones que se incentivan a tener.

Safdie hace un trabajo de recreación de época bastante espléndido con diseño de producción de la época cuidadísimo (fantástico Jack Fisk que merecía ser premiado) y tono de cinta deportiva ochentera. Todo bien propulsado también por una textura fotográfica exquisita y una banda sonora de Daniel Lopatin que merecía ser reconocida como clásico instantáneo.

'Marty Supreme': propulsado a la estratosfera

Mantener a todos estos colaboradores permite seguir desarrollando en plenitud estas espirales descendentes sobre personajes enconados en un destino que no les corresponde. Su estilo ansioso y callejero que ha sido marca registrada en los últimos años junto a su hermano Benny Safdie adquiere aquí de nuevo cotas magistrales para mantenernos cautivados durante dos horas y media de metraje.

Chalamet hace también un trabajo mayúsculo a la hora de emplear sus poderes como nueva superestrella joven de carisma, y también hacer estudio de personaje profundo aunque haga más antipático a quien interpreta. Pero en esas finas líneas se consigue lo que hace de ‘Marty Supreme’ algo sensacional y una de las mejores películas del año.

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