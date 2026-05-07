El reality más peligroso de la historia se hizo en México hace 25 años. Fue cancelado tras la muerte de un participante y su presentador consiguió fama mundial

La historia de la televisión esté repleta de realities que han dado mucho que hablar, pero hay uno tan peligroso que tuvo que ser cancelado tras la muerte de uno de sus concursantes. Se hizo en México hace 25 años y uno de sus presentadores era Tony Dalton, quien tiempo después conseguiría fama mundial gracias a dar vida a Lalo Salamanca en la extraordinaria 'Better Call Saul'.

Hay que remontarse hasta el año 2001 para encontrar el momento en el que Televisa apostó por 'No te equivoques', un programa claramente inspirado en el éxito de 'Jackass' conducido por Dalton y Kristoff Raczyñski. El objetivo del mismo era sencillo: llevar a cabo retos extremos y todo tipo de excentricidades, tanto por parte de los presentadores como de gente anónima que se prestaba a ello, para gozo y disfrute del espectador.

La trágica muerte de Marco Israel López

Los episodios de 'No te equivoques' se emitían los lunes a las 23 horas, lo cual daba ya a entender al público al que iba dirigido el programa. Todo parecía ir bien, pues llegaron a emitirse 11 episodios sin grandes complicaciones, pero ya en 2002 sucedió un incidente que llevó a un inmediata cancelación y a que existe un silencio caso absoluto hacia el espacio desde entonces.

Dalton y Raczyñski viajaron hasta Monterrey con el objetivo de hacer un reto no apto para abstemios: beberse 25 caballitos de tequila -lo que en España conoceríamos como chupitos- para conseguir a cambio una botella de tequila totalmente gratis. El joven de 19 años Marco Israel López aceptó el reto que tuvo un desenlace mortal.

López procedió a beberse 30 caballitos, superando así el récord marcado hasta entonces. Todo podría haberse quedado ahí, pero los presentadores le incitaron a beber aún más, lo que le hizo llegar hasta los 40 caballitos, pero poco después colapsó y falleció apenas unas horas después como consecuencia de lo sucedido.

Para complicarlo todo más, Sandra, hermana de Marco, destacó años después en el podcast Derramando el té que él se negó a seguir continuando tras el trago 18, pero le insistieron tanto que siguió y siguió. Luego fue trasladado a su casa en estado crítico:

Nunca supe si estaba pidiendo ayuda, no le entendía, estaba inconsciente, con la mirada perdida; me dijeron que un muchacho lo había visto, que según lo sacaron por la puerta de atrás del antro y lo encontraron a lado de los contenedores de basura, lo fueron a aventar, como si fuera cualquier cosa.

A la mañana siguiente salieron en busca de ayuda y los oficiales de una patrulla lograron reanimarlo, pero ya era demasiado tarde: la víctima vomitó una sustancia morada, perdió la consciencia y ese fue el final de todo, pues falleció como consecuencia de una congestión alcohólica.

Televisa se desligó de de lo sucedido y canceló de forma fulminante 'No te equivoques' y tanto Dalton como Raczyñski tuvieron que testificar ante un juez por lo sucedido. Hasta el club Vat Kru en el que sucedieron los hechos fue cerrado y abandonado hasta que se procedió a su demolición en 2020.

Como era de esperar, 'No te equivoques' jamás volvió a emitirse -años después sí que apareció online el episodio que podéis ver más arriba- y lo sucedido provocó una conmoción en México que llevó a una seria reflexión sobre los límites que han de tener este tipo de programas.

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