Los 9 mejores reality shows de los últimos años. Traidores, inteligencia y puñaladas por la espalda

En España tendemos a pensar que todos los realities tienen las mismas patas que hace 25 años: nominaciones, elecciones importantes tomadas por parte del público llamando a un número de teléfono, carpetas de amores más falsas que una moneda de quince euros, enfados y gritos, personas con muy poca cabeza (total, ¿qué necesidad tienen de utilizarla?), cuerpos fibrados de gimnasio y galas larguísimas tres veces por semana en las que rara vez ocurre algo. Por suerte, los realitys son mucho más de lo que Telecinco ha querido mostrarnos y van más allá de la desidia más absoluta.

De hecho, en los últimos años hemos visto giros increíbles, formatos reinventados y demostraciones constantes de que 'Gran Hermano' forma parte del pasado desde hace mucho tiempo ya. En esta lista, por explicarlo, trataremos de programas nuevos o que hayan introducido giros sorprendentes a su propio estilo, por lo que clásicos que siguen en un gran estado de forma como 'The Amazing Race', 'Pekín Express', 'El conquistador del fin del mundo' o 'RuPaul's Drag Race' quedarán fuera. Por lo general, estos intentos de innovar vienen de fuera de nuestras fronteras, pero tenemos unos cuantos ejemplos hispanos de lo que se puede hacer con un poco de presupuesto, muchas ganas y una enorme imaginación capaz de concebir un mundo más allá del "Estás nominado" y "Estás expulsado" de turno. ¿Os atrevéis a echar un vistazo más allá de vuestros propios prejuicios?

Traitors UK

Sí, soy perfectamente consciente de que en España hicimos nuestra notable propia versión en Max, pero no logró entender del todo bien el tono del reality que ha revolucionado el género en los últimos años: 'The Traitors'. Más particularmente, en su versión de Reino Unido, repleta de giros, estratagemas, puñaladas por la espalda, traiciones y una vuelta de tuerca interesantísima al clásico 'Hombres Lobo' (o, si os ponéis picajosos, 'Hombres lobo de Castronegro'). En España, Antena 3 está preparando una nueva versión del reality con anónimos. Veremos si realmente son, por una vez, capaces de igualar al original.

¿Quién es el topo?

12 concursantes queriendo llevarse el mayor dinero posible. Un topo que se lo impedirá episodio a episodio. Expulsiones constantes donde se irá a la calle aquel que no tenga ni la menor idea de quién está detrás del caos. Pruebas interesantes que ponen en tela de juicio la moralidad de los propios concursantes ("¿Cuánto dinero del bote común os gastaríais para tener la inmunidad?") que llevan a debates sobre la identidad de cada cual y que se ayudan de un ritmo brutal, que deja cada episodio en alto hasta un final siempre inesperado. Aunque en España intentamos en su día hacer una versión, no se parecía en nada al original, cuyo reboot podéis ver ahora en Netflix. Y merece muchísimo la pena.

Crítica en Espinof por Randy Meeks | Ver en Netflix

Time Zone

Y hablando de España, 'Time Zone' es un formato patrio al que, por algún motivo, Max ha decidido no darle ningún tipo de importancia, sin darse cuenta de que tiene entre manos una bomba de relojería que, con mimo y promoción, podría ser uno de los grandes éxitos de la plataforma. Diferentes escape rooms con varias estrategias para salir adelante (la cobardía puede hacer que sobrevivas, la valentía puede hacer que ganes dinero), famosos fuera de lo común y pruebas que harán que os replanteéis por qué nos conformamos con el corchopán de 'Supervivientes' si realmente somos capaces de crear auténticos dilemas morales y tramas de personajes dedicando tan solo 40 minutos a cada episodio.

Crítica en Espinof por Randy Meeks | Ver en Max

Survivor

Tenía que estar, al fin y al cabo. El reality de los realitys. El programa que -no me cansaré de repetirlo, por si alguien aún no lo sabe- nada tiene que ver con 'Supervivientes' aparte del título y que en cada temporada trata de rejuvenecer el género que él mismo inventó. Ha tenido que ir puliendo la fórmula perfecta a lo largo de los años, muchas veces tirando de ensayo y error, pero cuando los concursantes son capaces de encontrar grietas en el sistema, los productores reaccionan a tiempo para potenciarles y los giros aumentan la intriga, las puñaladas por la espalda y el rencor acumulado, demuestra por qué es el verdadero rey de la televisión. Llevamos 47 temporadas, y las que le quedan por delante.

Crítica en Espinof por Randy Meeks

The Circle

Notaréis que no he metido aquí ningún reality de ligoteo. Ni un triste 'First Dates', vaya. El motivo es simple: cada vez se parecen más entre sí. O tiran de gimmicks externos -como 'Naked attraction'- o sus protagonistas son personajes sin nada que aportar más allá de la chabacanería -como 'La isla de las tentaciones'-. Sin embargo, hay algo distinto en 'The Circle', quizá porque, de entrada, no es un reality de ligar, sino más bien de "flirtear online". Aunque hacia el final de sus siete temporadas en Netflix la cosa acabó siendo repetitiva y se le veían los mimbres, merece la pena echar un vistazo a cada momento de engaño, promesa, juego y confianza puesta en unas letras sobreimpuestas en una pantalla. 'The Circle' define muy bien el siglo XXI y nuestra relación con Internet, y solo por eso ya merece la pena echarle un vistazo.

Crítica en Espinof por Albertini | Ver en Netflix

LEGO Masters

Aunque en España ya se adaptó (con fracaso morrocotudo de regalo), lo cierto es que es un gusto ver 'LEGO Masters', un programa en el que los concursantes demuestran lo que son capaces de hacer con unas cuantas fichas de LEGO y muchísima imaginación. Presentado por Will Arnett, y con programas de 40 minutos editados para el confort de los espectadores, el programa presenta una increíble lucha por la creatividad y 100.000 dólares. No solo es un aparato publicitario perfecto (ojo a todos los que estéis cursando márketing o algo parecido, porque aquí hay un filón), sino que es siempre divertido, afable y apetecible de ver. No es poca cosa.

Killer Camp

Seguro que ni los mayores fans de los realities han oído hablar de 'Killer Camp', un programa que duró tan solo dos temporadas en la británica ITV2 y que es un nuevo giro a 'Hombres lobo de Castronegro', pero esta vez ambientado en un slasher de los años 80, donde uno a uno los concursantes irán muriendo a manos de uno de ellos mismos, que se mantiene en secreto. En su mano está decidir quién es el autor del desaguisado (y, con suerte, no acusar a un inocente). Puede que no estuviera todo lo bien pulido que podría, pero solo por el argumento y la ambientación ya merece la pena que le den una vuelta. ¿O con un 'Traitors' ya tenemos suficiente?

Jury Duty

¿Cómo voy a dejar fuera de esta lista el gran fenómeno internacional de los realities en Prime Video? 'Jury Duty' es al mismo tiempo serie, comedia, drama judicial y reality show sin cámara oculta. La trama sigue a un pobre hombre que tiene que ser jurado en un juicio y se ve obligado a convivir con un grupo absolutamente loco... en el que absolutamente nadie es real, todos son actores con un papel distinto y un mismo objetivo: hacer que su experiencia al frente del jurado sea un dislate absoluto. Una maravilla que tristemente dudo que sean capaces de volver a replicar, una rareza única que encapsular y querer.

Crítica en Espinof por Albertini | Ver en Prime Video

El gran secuestro

Y termino la lista con un proyecto muy personal (porque trabajé en él, vaya): el reality creado por Manuel Bartual y Modesto García para Playz en el que un asesino en serie secuestraba la señal y las redes sociales del canal para anunciar que había encerrado a varios famosos en distintas escape rooms de las que solo podrían salir con la ayuda del público. Fue un fenómeno a pequeña escala y un interesantísimo análisis de la narrativa transmedia a través de redes sociales repleta de pruebas, desesperación, humor y satisfacción para los espectadores, que lo convirtieron en trending topic todos los días de su emisión. Una gozada a reivindicar.

Ver en Playz

En Espinof | Los 16 mejores realities de la historia vistos en España

En Espinof | Las 35 series más esperadas de 2025 y los mejores estrenos del año