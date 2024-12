'Drag Race España' entregó los 30.000 euros a su ganadora en la gran final de su fantástica temporada 4

Obviamente, este artículo incluye spoilers de la temporada 4 de 'Drag Race España'

Anoche se emitió en abierto la gran final de la temporada 4 de 'Drag Race España' en Atresplayer, donde se alzó Le Cocó como ganadora. La estupenda temporada culminó eligiendo a la madrileña como la nueva superestrella drag española, y le entregó los 30.000 euros del premio, así como una corona y un cetro.

A seguir sumando

Esta temporada 4 de 'Drag Race España' ha continuado demostrándonos por qué la versión patria del reality es una de las mejores, y todavía más después de una temporada 'All Stars' que no estuvo todo lo pulida que podría haber estado (a servidora le pareció que se notaban las prisas por tenerlo todo acabado lo antes posible, entre otras cosas).

Pese a que el formato original de 'RuPaul's Drag Race' ya cuenta con una trayectoria más que dilatada en la que, pese a que ha habido novedades y algunos intentos de dar una vuelta de tuerca a lo de siempre, al final se repiten un poco el mismo tipo de pruebas, porque funcionan y el público también quiere verlas.

No obstante, esta última temporada de la versión española ha reafirmado cómo puede seguir resultándonos ya no solo entretenido, sino emocionante e incluso refrescante este formato pese a conocérnoslo ya al dedillo.

Por supuesto, gran parte de ese mérito es su casting de concursantes, cuya idiosincrasia, talento y carisma hace que vivamos cada prueba como si fuera la primera vez que la vemos, y que sea muy disfrutable ir conociéndolas más en cada episodio.

Esta temporada, además, tenía un plus de emotividad y reivindicación, en pruebas como el musical de 'Eternas', que destacaba la labor de las transformistas para preservar en legado de algunas de las artistas más icónicas, y sobre todo en el Make-over, donde las estrellas invitadas eran historia viva del drag en España.

Le Cocó, ganadora de la temporada 4 de 'Drag Race España'

Es cierto que el resultado final estaba un poco cantado, al igual que años anteriores: hasta ahora, en todas las temporadas hay una clara ganadora que destaca desde el principio y, aunque su victoria sea más que justa, también es algo que le resta un poco de emoción al veredicto final porque no deja mucho espacio a la sorpresa.

Supremme De Luxe sigue siendo insuperable como presentadora, lo mejor con diferencia de un jurado que no me termina de cuadrar en todo momento (a veces veo más un interés por que las valoraciones suenen intensas, y no porque se correspondan con la realidad de lo que hemos visto en pasarela o en el reto principal).

Si bien fue un poco shock que decidieran alargar el reality tras el programa que en teoría iba a ser el último, al menos decidieron emitir la final en abierto y la verdad es que ha sido muy buena despedida esa gala en un escenario, como ya viene haciendo el formato original desde hace tiempo. ¡Larga vida a 'Drag Race España'!

