Si te has quedado sin temporadas de 'RuPaul's Drag Race', puedes ver esta edición especial internacional que se emite en abierto

Aunque RuPaul se ha llevado casi todas las temporadas de 'Drag Race' a WOW Present Plus para que haya que pagar suscripción si quieres verlas (para colmo, con subtítulos horribles hechos con el traductor automático), aún hay alguna alternativa si se busca un poco. 'RuPaul's Drag Race: Global All Stars' es una nueva variante internacional del popular reality y lo podéis ver en abierto en MTV.

Estrellas internacionales

El multiverso de 'RuPaul's Drag Race' no hace más que expandirse, y llega un punto en el que o te hartas y abandonas o sigues cayendo en el pozo, aunque sea por etapas. La última variante que se les ha ocurrido es 'Global All Stars', que se emite en abierto en MTV con episodio nuevo todos los viernes a las 22:00 (se pueden recuperar episodios anteriores si tenéis contratada la TV con servicio on demand, como en Movistar Plus+ o en Fubo).

Esta edición especial del reality trae las pruebas habituales de la competición de drag queens más longeva de la TV con una peculiaridad: reúne a algunas de las mejores concursantes del programa, pero a nivel mundial. Es decir, un 'All Stars' con varias reinas de las versiones hechas en todo el mundo.

Las 12 concursantes de esta edición son Alyssa Edwards de EE.UU, Athena Likis de Bélgica, Eva Le Queen de Filipinas, Gala Varo de México, Kitty Scott-Claus de Reino Unido, Kween Kong de Nueva Zelanda, Miranda Lebrão de Brasil, Nehellenia de Italia, Pythia de Canadá, Soa de Muse de Francia, Tessa Testicle de Suiza y Vanity Vain de Suecia.

Como veis, si bien no hay ninguna concursante de 'Drag Race España', nuestra variante del concurso sí ha tenido presencia en el jurado, donde este viernes se pasaron los Javis como jueces invitados. En la misma mesa, cada semana han ido pasando otras destacadas personalidades, como Danna Paola o Graham Norton.

Una vez más, no es algo que no hayamos visto ya antes en este programa (sin ir más lejos, 'Queen of the universe' ya planteaba la competición internacional, no limitada solo a concursantes de 'Drag Race') y, al menos en lo que llevamos emitido, da lo mismo que en otras ediciones con otras concursantes.

Así pues, el mayor interés para las personas que ya sean fans del formato será reencontrarse con viejas conocidas o, en casos como en el mío (que solo he seguido el original, los Alls Stars y la versión de España), conocer a las reinas de las ediciones de otros países.

Es verdad que, en este segundo caso, le quita todo el factor nostalgia (dicho de otro modo, la alegría de ver otra vez a concursantes que te cayeron bien en sus temporadas), pero puedes consumirlo como una temporada más, con las pruebas habituales como el snatch game o el espectáculo de variedades.

Eso sí, si es vuestra primera vez con el dragraceverso, yo recomendaría empezar por alguna edición de las originales de EE.UU o bien por 'Drag Race España', porque igual es un poco complicado engancharse por primera vez al tipo de humor y referencias de este programa precisamente por una edición que intenta abarcarlas a todas.

En ese sentido, 'RuPaul's Drag Race: Global All Stars' dará a quien ya conozca el formato lo que viene a buscar, ampliando el perfil de las concursantes más allá de EE.UU. Es muy entretenido (y con una buena traducción, esta vez sí), aunque no traiga mayor sorpresa que reencontrarse o conocer por primera vez a sus concursantes.

En Espinof | El entretenido reality de Pilar Rubio que dura poco más de 4 horas y está gratis en streaming

En Espinof | Las series de Amazon Prime Video mejor valoradas por la crítica