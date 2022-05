Si Eurovisión y Drag Race te dejan con ganas de más, el último talent show musical producido por RuPaul es una gran alternativa

Esta semana ha terminado de emitirse en España 'Queen of the Universe', el nuevo reality/talent show producido por RuPaul que originalmente se emitió a finales de 2021 en Paramount+ y que en España ha emitido la cadena MTV España. .

El programa está presentado por Graham Norton y cuenta en su jurado con cuatro estrellas: la cantante Leona Lewis, la drag queen Trixie Mattel, la actriz Vanessa Williams y la presentadora Michelle Visage.

La Eurovisión de las drags

RuPaul Charles, productor del archiconocido concurso 'RuPaul's Drag Race' y todos sus derivados, apostó por este nuevo formato que guarda similitudes con otros de su factoría aunque tomando también como referencia en esta ocasión otro evento de masas: Eurovisión.

Así pues, 'Queen of the universe' intenta ir un paso más allá al menos en cuanto a alcance se refiere. El objetivo del talent show es coronar la mejor voz drag a nivel internacional, por lo que las 14 concursantes proceden de todo el mundo y vienen a demostrar sus dotes como cantantes para ganar los 250.000 dólares del premio.

Nada de lipsync

El programa no aburre en ningún momento. Empezando por la duración: la temporada consta de 6 capítulos de 45 minutos que no se hacen largos y tampoco utilizan trucos absurdos como sacar al jurado a hacer cosas aleatorias supuestamente graciosas para alargar la duración (sí, te estoy mirando a ti, 'Tu cara me suena').

Ese es otro de sus puntos fuertes: el jurado. Ya no solo es que las juezas sean carismáticas y tengan criterio para valorar las actuaciones, sino que también saben dar dichas valoraciones de forma breve y divertida, destacando siempre algo positivo y haciendo críticas constructivas cuando son necesarias.

En cuanto a los desafíos, si no es el primer programa de drags que véis, quizá se os quede un poquito limitado al reducirse todo a pruebas de canto. No obstante, sí que se nota el esfuerzo por darles algo de variedad marcando temáticas diferentes para cada gala y metiendo ligeras variaciones en la ejecución de las pruebas, como cantar por parejas o interpretar un tema inédito.

La parte de conocer más a las drags (lo que en 'Drag Race' llamaríamos "Untucked") está bastante reducida aunque va ganando algo más de espacio conforme quedan menos concursantes. Quizá hubiera sido más interesante ampliar esa parte y recortar de las presentaciones de cada reina (los momentos en los que se presentan a cámara antes de cada actuación) que sí que llega un momento en el que no aportan demasiado.

Destacar como curiosidad que 'Queen of the universe' ha sido el primer ejemplo reciente de un reality de drag queens emitido en un canal en abierto en España (con algún antecedente muy aislado y que pasó desapercibido como 'Dragníficas' en DKISS). Algo que es de agradecer, teniendo en cuenta que este tipo de programas nos llegan a cuentagotas aunque quizá hubiese tenido más sentido haberlo emitido no tan separado de su estreno original porque seguramente muchos "dragfans" ya habrán buscado otros medios para verlo en su momento.

'Queen of the Universe' es una buena alternativa para calmar la resaca post-eurovisiva y hacer menos pesada la espera de nuevos episodios de Drag Race. Aunque su dinámica tiene aspectos a pulir, como entretenimiento cumple con creces y nos permite disfrutar del "charisma, uniqueness, nerve and talent" de algunas de las mejores voces del mundo drag.

Ahora que está completa (buenísima noticia teniendo en cuenta que los capítulos acababan en cliffhanger y tocaba sufrir la espera semanal para descubrir las eliminadas de una gala a otra), podéis ver la temporada entera en cualquier servicio on demand si tenéis contratado el canal MTV España o desde WOW Present Plus.