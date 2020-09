Los 11 mejores realities y talent shows que puedes ver en Netflix

No solo de series y películas vive Netflix. De hecho, en la plataforma de Reed Hastings pueden encontrarse un buen puñado de talent shows y de programas de telerrealidad que funcionan como el perfecto guilty pleasure para tirarse en el sofá y ponerse en modo encefalograma plano.

Los hay de temáticas para todos los gustos: desde chifladísimos programas de cocina fail a shows sobre embarazadas, casas o bodas. Y, muchos de ellos, con ediciones realizadas en diferentes países, para que tengamos donde elegir.

Aunque el que más fans tiene es el multipremiado 'RuPaul: Reinas del drag' ('RuPaul's Drag Race') –cada vez que sus participantes actúan en España cuelgan el cartel de "no hay entradas" meses antes–, lo cierto es que el catálogo de este tipo de programas es amplísimo. Y cada vez más. Hemos seleccionado 11 realities y talent shows que no te puedes perder porque, para los fans de este formato televisivo, hay vida más allá del mundo Mediaset.

'RuPaul's Drag Race'

Cada temporada (y lleva ya 12), 14 drag queens compiten por el título de America's Next Drag Superstar. Presentado por el veterano RuPaul, que ha ganado tres veces el premio Emmy al mejor presentador por este programa, y con estrellas de primer nivel invitadas cada semana como jurado, en Drag Race vemos tanto el duro trabajo que hay detrás de esta disciplina, como las amistades, peleas y líos entre los participantes.

Y todo, adornado con pruebas de actuación, baile, pasarela y los famosos 'lip-syncs' finales. Además de su edición anual, se han celebrado cinco ediciones 'All Stars', donde repescan concursantes de ediciones pasadas.

'Queer eye'

Otro de los realities más vistos es este "makeover show", es decir, un programa de cambio de imagen. Un equipo de cinco desternillantes expertos en moda, belleza, cultura, diseño y gastronomía, consiguen, en cada capítulo, dar a los looks (y a las casas) de los participantes un giro de 180º. Tienes disponibles 4 temporadas de la edición norteamericana de y una de la japonesa.

'Niquelao'

Producto del éxito de 'Nailed it!', un programa de producción propia de Netflix USA en cuyas 3 temporadas (y ediciones especiales de Navidad) podemos ver cómo aficionados a la repostería tratan de copiar, unos con más acierto que otros, los postres más espectaculares y complicados. El formato ya ha sido adaptado en países como México, Francia o Alemania, y también en España.

De momento 'Niquelao' solo tiene una temporada, que presenta la Terremoto de Alcorcón, y cuenta con el pastelero Christian Escribà como jurado. En ella, reposteros novatos luchan por un premio de 5000 euros. Es una suerte de 'MasterChef' a la inversa: estamos deseando que los concursantes la caguen estrepitosamente.

'Casas alucinantes'

Los 12 episodios de este reality dejarán con la boca abierta a los amantes del interiorismo y a cotillas en general. En cada uno se muestra una casa que, aunque por fuera parece normal, por dentro es una locura. Una casa-acuario (¡se puede bucear en ella!), otra convertida en un barco... la vivienda más loca que te imagines ya existe. Y cosas mucho peores.

'Yummy mummies'

Los realities australianos de Netflix darían ellos solitos para un post aparte. Pero, sin duda, el más adictivo es 'Yummy Mummies' que, en sus dos temporadas, sigue las vidas de un grupo de embarazadas en la primera entrega y recién estrenadas madres en la segunda.

Son todas megapijas, viven en Melbourne y Adelaide, y sus dramas del primer mundo hacen que no podamos quitar la vista de la pantalla. Con un formato similar a 'Keeping up with the Kardashians', es decir, con cámaras que siguen a las protagonistas en su día a día y declaraciones posteriores de cada una de ellas, 'Yummy mummies' es, sin duda, uno de los programas de telerrealidad más divertidos.

'Next in fashion'

La modelo e it girl Alexa Chung y Tan France, el experto en moda de 'Queer Eye', que en esta ocasión se emancipa de su equipo, presentan este recién estrenado talent, similar a nuestro 'Maestros de la costura'.

Aquí, 18 diseñadores luchan por un premio de 250.000 dólares y la posibilidad de vender su colección en la web Net-à-porter, el portal de firmas de lujo más importante del mundo. Varios de los diseñadores más famosos, como Tommy Hilfiger o Prabal Gurung, ejercen de jueces en su (de momento) primera y única temporada.

'Cheapest weddings'

Otra joya televisiva que llega de las antípodas es este reality en el que seis parejas tienen que planificar su boda con un presupuesto ínfimo. Pese a todas las complicaciones que se les van presentando por el camino, ellos tienen un único y claro objetivo: una celebración por todo lo alto que les cueste lo menos posible.

'Back with the ex'

Cuatro parejas que vuelven a verse y a convivir, se replantean si romper fue una buena idea o se precipitaron al dejarlo. Comedia, drama, trapos sucios y una buena dosis de realidad se unen en este programa, también australiano, que tiene 7 capítulos de una hora cada uno. Spoiler: ni una de ellas sigue junta a día de hoy.

'¡A ordenar con Marie Kondo!'

La japonesa Marie Kondo se hizo el año pasado mundialmente famosa gracias a este reality, en el que nos explica el método de orden en casa Kon Mari: todo lo que no nos haga feliz, hay que tirarlo. Su programa se hizo viral las semanas posteriores a su estreno, y meses después intentó estirar el chicle vendiendo una línea de productos para el hogar.

'Sugar Rush'

Dos temporadas y una edición especial de postres navideños bastan para coronar a 'Sugar Rush' como el rey de los talents reposteros. Funciona como la perfecta némesis de 'Niquelao': aquí los participantes (todos reposteris de renombre, nada de amateurs) compiten por hacer el dulce más espectacular, se lo toman muy en serio y lo hacen a contrarreloj.

'Skin Wars'

Presentado por Rebecca Romjin y con RuPaul esta vez como jurado, en este programa, que ya tiene tres temporadas, varios profesionales del body-painting compiten en varias pruebas para ganar un premio de 100.000 dólares. Cuenta con un spin-off, 'Skin Wars: fresh paint', de nuevo con RuPaul (esta vez a la cabeza). Aquí, varios artistas se enfrentan por primera vez al body-painting.