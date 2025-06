La película que destronó a 'Ciudadano Kane' como la mejor de la historia. Hoy en TV, una obra maestra del thriller psicológico

Durante muchos años se defendió la idea de que 'Ciudadano Kane' era la mejor película de la historia, algo en parte validado porque fue elegida como tal en la encuesta para críticos que la revista Sight & Sound en múltiples ocasiones. Consiguió ese honor por primera vez en 1962 y tuvieron que pasar 50 años hasta que fue destronada por 'Vértigo', una de las obras cumbre de la filmografía de Alfred Hitchcock.

Estrenada en 1958 y basada en una novela de Boileau-Narcejac publicada 4 años antes, 'Vértigo' es una película perversa alrededor de la obsesión en la que el personaje de James Stewart, un policía recientemente retirado que es contratado por un antiguo amigo del colegio para que vigile a su esposa. Una misión a priori sencilla que acaba complicándose hasta límites enfermizos.

Imprescindible

Hitchcock repite aquí con Stewart, uno de sus actores fetiche, con quien ya había colaborado en joyas indiscutibles como 'La soga' o 'La ventana indiscreta'. Sin embargo, aquí el papel de Scottie es aún más exigente de lo habitual, lo cual llevó a un desencuentro con el director, quien llegó a culpar al actor de que la película no fuese muy bien recibida en el momento de su estreno, tanto por el público -recaudó bastante menos de lo habitual en sus últimos trabajos- como por parte de la crítica, que quedó dividida.

Por desgracia, eso se tradujo en que nunca volverían a trabajar juntos, y es una verdadera pena, ya que Stewart ofrece una interpretación inolvidable como un hombre básicamente poseído, sometido a un trance similar al que Hitchcock quiere sumergir al espectador. Y para ello resulta clave la arrebatadora presencia de Kim Novak, un punto de apoyo fundamental para construir un relato que va de lo lúgubre a lo lascivo creando una atmósfera única en su especie.

A todo ello hay que sumarle una dedicación tremenda a los detalles, desde el suo de los colores hasta el virtuosismo para la puesta en escena de Hitchcock, pero todo siempre supeditado a una visión clara y decidida. Tampoco viene nada mal tener la ayuda de la genial banda sonora de Bernard Herrmann o de Saul Bass en unos inolvidables títulos de crédito iniciales que captan a la perfección el tono lo que quiere ser la película.

Por mi parte, confieso que 'Vértigo' ni siquiera es mi película favorita de Hitchcock y que fácilmente pondría otros cinco títulos suyos por encima de ella -por no dejar con la duda de cuáles, me vienen a la mente 'La ventana indiscreta', 'Psicosis', 'La soga', 'Con la muerte en los talones' y 'Extraños en un tren'-, pero eso no quita que estemos ante una obra fundamental del séptimo arte.

Eso sí, creo que va tocando un revisionado para ver si sube alguna posición más en mi top personal de Hitchcock, aunque en mi caso no voy a aprovechar que se emite esta noche en Be Mad a partir de las 22:26, ya que hace mucho que tengo una copia en blu-ray. Si no es vuestro caso y tampoco os apetece verla en televisión, la tenéis disponible en streaming a través de Filmin.

Por cierto, ese título honorario de mejor película de la historia no le duró demasiado, pues en la encuesta de Sight & Sound en 2022 bajó al segundo puesto, ya que fue superada por 'Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles'.

En Espinof | Las 23 mejores películas de suspense e intriga de todos los tiempos