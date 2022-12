Las 23 mejores películas de suspense e intriga de todos los tiempos

Cuando nos plantamos frente a una pantalla, ya sea grande o pequeña, para enfrentarnos a un largometraje, pocas cosas hay más satisfactorias que sentir cómo se tensan todos los músculos de nuestro cuerpo y cómo nos obligamos a aguantar la respiración frente a una historia intensa y repleta de misterios y giros imposibles; sensaciones que sólo puede provocar el mejor cine de suspense.

El ranking con los mejores thrillers de la historia

Para celebrar la existencia de este género, que tantas alegrías nos ha dado, os traigo esta lista en las que recojo las que, bajo mi punto de vista, son las 23 mejores películas de suspense —o de intriga, o thrillers, como prefiráis llamarlas— de la historia. Un compendio en el que encontraréis nombres de cineastas legendarios de la talla de Otto Preminger, John Huston, Howard Hawks, Billy Wilder y, por supuesto, Alfred Hitchcock.

Y por si os quedáis con ganas de más títulos indispensables, siempre podéis acudir a nuestras listas en las que recopilamos las mejores películas de todos los tiempos pertenecientes a géneros tan dispares como la acción, el terror, la ciencia ficción o el cine bélico.

'Vértigo (de entre los muertos)' ('Vertigo', 1958)

Dirección: Alfred Hitchcock. Reparto: James Stewart, Kim Novak, Henry Jones, Barbara Bel Geddes, Tom Helmore.

Como no podía ser de otro modo, iniciamos este listado de la mano del maestro del suspense, y lo hacemos con el que, probablemente, sea su largometraje más reverenciado. No es para menos, porque 'Vértigo' es una clase magistral no sólo de dirección e interpretación —soberbios Stewart y Novak—; también es una guía sobre cómo aplicar la psicología al género dando forma a dos horas tan turbadoras como apasionantes.

Crítica de 'Vertigo' por Alberto Abuín | Disponible en Filmin

'Seven' (Se7en)' (1995)

Dirección: David Fincher. Reparto: Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow, Kevin Spacey, John C. McGinley.

Del maestro del suspense clásico pasamos al que, probablemente, ocupe el mismo puesto en el panorama contemporáneo. De entre la extensa filmografía de David Fincher, en la que figuran joyas como 'Zodiac' o 'Perdida', me he visto obligado a elegir una 'Seven' que además de contar con uno de los villanos más icónicos de finales del siglo XX, remata su fantástica narrativa con un tercer acto aterrador.

Crítica de 'Seven' por Adrián Massanet | Disponible en HBO Max

'Uno de los nuestros' ('Goodfellas', 1990')

Dirección: Martin Scorsese. Reparto: Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci, Lorraine Bracco, Paul Sorvino.

Otro maestro que bien podría tener cuatro o cinco entradas en esta lista es Martin Scorsese. 'Casino', 'Shutter Island', 'Infiltrados', 'Taxi Driver'... Cualquiera de ellas podrían haber figurado en el compendio, pero mi elegida ha sido una 'Goodfellas' que narra la arquetípica historia criminal de ascenso y caída con un tono y un pulso imposibles, impulsada por un reparto y unos personajes brillantes.

Crítica de 'Uno de los nuestros' por Adrián Massanet | Disponible en HBO Max

'El silencio de los corderos' ('The Silence of the Lambs', 1991)

Dirección: Jonathan Demme. Reparto: Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn, Ted Levine, Anthony Heald.

Puede que este magnífoc largometraje dirigido por Jonathan Demme sea una de las mejores adaptaciones literarias de los últimos tiempos. Su aproximación al material original de Thomas Harris es tan fiel a su contenido como a su atmósfera, y nos regaló, además de un par de horas asfixiantes y cinematográficamente impecables, a un Hannibal Lecter que trascendió al filme para convertirse en un indiscutible icono pop.

Crítica de 'El silencio de los corderos' por Sergio Benítez | Disponible en Amazon Prime Video

'L.A. Confidential' (1997)

Dirección: Curtis Hanson. Reparto: Guy Pearce, Russell Crowe, Kevin Spacey, Kim Basinger, Danny DeVito, James Cromwell.

En el año 1997, Curtis Hanson revivió la más pura esencia del cine negro clásico con una adaptación de la novela de James Elroy que deslumbró devolviendo a Hollywood un aura de grandeza que parecía perdida. Su espléndido reparto, su narrativa afilada como un cuchillo y la notable dirección de Hanson, tristemente, fueron ninguneadas —salvo un par de estatuillas— por unos Óscar que decidieron cubrir de galardones a 'Titanic'.

Crítica de 'L.A. Confidential' por Sergio Benítez | Disponible en Amazon Prime Video y HBO Max

'Memento' (2000)

Dirección: Christopher Nolan. Reparto: Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano, Mark Boone Junior.

Dos años después de su sorprendente debut 'Following', Christopher Nolan reafirmó su estilo y su obsesión por las narrativas fragmentadas y los juegos temporales con una 'Memento' que salpimentó el noir más clásico a golpe de tijeretazo en la sala de montaje. Una experiencia hipnótica y tremendamente lúcida que demuestra que aún se puede innovar en los terrenos más afianzados.

Crítica de 'Memento' por Mikel Zorrilla

'Rashomon' (1950)

Dirección: Akira Kurosawa. Reparto: Toshirô Mifune, Machiko Kyô, Masayuki Mori, Takashi Shimura, Minoru Chiaki.

Por supuesto, Christopher Nolan no inventó nada con su 'Memento'. Cinco décadas antes, el maestro Akira Kurosawa firmó esta obra maestra en la que, a través de un montaje inteligentísimo, exploró la figura del narrador y la fiabilidad de su testimonio en un thriller ambientado en el Japón feudal que, a día de hoy, continúa siendo digno de un buen estudio en profundidad.

Crítica de 'Rashomon' por Antonio Ramón Jiménez Peña | Disponible en Filmin

'La vida de los otros' ('Das Leben der Anderen', 2006)

Dirección: Florian Henckel von Donnersmarck. Reparto: Ulrich Mühe, Martina Gedeck, Sebastian Koch, Ulrich Tukur, Thomas Thieme.

En el año 2006, Florian Henckel von Donnersmarck enamoró a medio mundo —y a la Academia de Hollywood— con esta magnífica mirada a la Alemania de mediados sumida en plena Guerra Fría y a la solitaria figura del espía, elevada a un nuevo nivel por la interpretación de Ulrich Mühe. Un par de horas en las que la intriga más sorprendente convive con un poso dramático desolador.

Crítica de 'La vida de los otros' por Alberto Abuín

'El mensajero del miedo' ('The Manchurian Candidate', 1962)

Dirección: John Frankenheimer. Reparto: Frank Sinatra, Laurence Harvey, Janet Leigh, Angela Lansbury, James Gregory.

Seguimos con otra leyenda tanto del suspense como del séptimo arte en general como John Frankenheimer. De entre sus joyas dentro del género no he podido menos que quedarme con 'El mensajero del miedo'; una adaptación de la novela de Richard Condon que deja al espectador en vilo durante dos horas de thriller político para enmarcar con una Ángela Lansbury de Óscar.

'La conversación' ('The Conversation', 1974)

Dirección: Francis Ford Coppola. Reparto: Gene Hackman, John Cazale, Allen Garfield, Cindy Williams, Frederic Forrest.

¿Queríais más pesos pesados del medio? Pues aquí tenéis nada menos que a Francis Ford Coppola, cuya 'La conversación' fascina a través de un guión enrevesado, de una puesta en escena tan precisa como contenida y de una interpretación principal de Gene Hackman estratosférica que sirvieron a esta maravilla para hacerse con la Palma de Oro en Cannes.

Crítica de 'La conversación' por Adrián Massanet | Disponible en Filmin

'Perdición' ('Double Indemnity', 1944)

Dirección: Billy Wilder. Reparto: Fred MacMurray, Barbara Stanwyck, Edward G. Robinson, Tom Powers.

El maestro Billy Wilder nos hizo reír a carcajadas, llorar a lágrima viva, y nos puso tensos con este esencial del noir clásico enriquecido por la mirada única de su autor. Con una estructura que continúa vigente en la gran y en la pequeña pantalla, un dúo principal arrebatador —lo de Fred MacMurray y Barbara Stanwyck no tiene nombre— y un incisivo uso del diálogo marca de la casa, 'Perdición' es un ejercicio esencial para comprender el subgénero.

Crítica de 'Perdición' por Beatriz Maldivia | Disponible en Filmin

'Chinatown' (1974)

Dirección: Roman Polanski. Reparto: Jack Nicholson, Faye Dunaway, John Huston, Perry Lopez, Burt Young.

Como hemos podido comprobar hasta este punto, esto del thriller —y, más concretamente, del cine negro— siempre ha sido una cuestión de abrazar códigos preexistentes para renovarlos o, simplemente, replicarlos. A mediados de los 70, Roman Polanski hizo lo propio con su gloriosa 'Chinatown', en la que nos sumergió en la arquetípica historia detectivesca ambientada en los años 30 impregnando la pantalla de una modernidad pasmosa.

Crítica de 'Chinatown' por Adrián Massanet | Disponible en Filmin

'El tercer hombre' ('The Third Man', 1949)

Dirección: Carol Reed. Reparto: Joseph Cotten, Alida Valli, Trevor Howard, Orson Welles, Bernard Lee.

'El tercer hombre' lo tiene todo para justificar la etiqueta que la sitúa como una de las cintas más icónicas de todos los tiempos. Una dirección impoluta de Carol Reed, una banda sonora memorable, unas interpretaciones de órdago —mención especial para un Orson Welles en su salsa— y una de las escenas de revelación de personaje más míticas que podamos imaginar. Otra pieza esencial para comprender el cine negro.

Crítica de 'El tercer hombre' por Mikel Zorrilla | Disponible en Amazon Prime Video y Filmin

'Sed de mal' ('Touch of Evil', 1958)

Dirección: Orson Welles. Reparto: Charlton Heston, Janet Leigh, Orson Welles, Marlene Dietrich, Joseph Calleia.

Si hace un momento hacíamos alusión al Welles actor, ahora es necesario hacer lo propio con su faceta como director en esta joya titulada 'Sed de mal'. Una bomba de relojería cinematográfica que es mucho más que su asombroso plano secuencia de apertura y que enamora, en parte, gracias a un reparto rebosante de estrellas como Charlton Heston, Janet Leigh y una Marlene Dietrich imponente. La fotografía de Russell Metty es para babear.

Crítica de 'Sed de mal' por Adrián Massanet | Disponible en Filmin

'Atraco perfecto' ('The Killing', 1956)

Dirección: Stanley Kubrick. Reparto: Sterling Hayden, Coleen Gray, Vince Edwards, Jay C. Flippen, Marie Windsor, Ted de Corsia.

Puede que, de entre toda la excelente filmografía de Stanley Kubrick, su excepcional thriller de atracos 'Atraco perfecto' sea mi cinta predilecta. Más allá de su fabuloso tratamiento de la cámara, de la fotografía monocromática de Lucien Ballard y de su entregado reparto, lo que termina enamorando de este clásico noir es una narrativa que encuentra en el montaje su mejor arma para mantenernos al borde del asiento durante 83 minutos para enmarcar.

Crítica de 'Atraco Perfecto' por Alberto Abuín | Disponible en Filmin

'The French Connection. Contra el imperio de la droga' ('The French Connection', 1971)

Dirección: William Friedkin. Reparto: Gene Hackman, Roy Scheider, Fernando Rey, Tony Lo Bianco, Marcel Bozzuffi, Frédéric de Pasquale.

Puede que esta joya de William Friedkin, cuya 'Vivir y morir en Los Angeles' tampoco desentonaría en esta lista, sea recordada por su memorable secuencia automovilística rodada con tráfico real, pero, como bien dice Edgar Wright, 'The French Connection' es "una gran película con una gran persecución". Una cumbre del policiaco con unos Gene Hackman y Roy Scheider en estado de gracia.

Crítica de 'French Connection' por Alberto Abuín | Disponible en Disney+

'M, el vampiro de Düsseldorf' ('M', 1931)

Dirección: Fritz Lang. Reparto: Peter Lorre, Otto Wernicke, Gustaf Gründgens, Theo Lingen, Theodor Loos.

El salto al sonoro del legendario cineasta alemán Fritz Lang no sólo es un clásico imperecedero que continúa estremeciendo gracias, en parte, a una interpretación principal sobrecogedora de Peter Lorre. Esta maravilla sentó cátedra en su modo de abordar la figura del psicópata, considerándose como una obra seminal para el cine de asesinos en serie. Un ejercicio soberbio en todos y cada uno de sus aspectos.

Crítica de 'M, el vampiro de Düsseldorf' por Alberto Abuín | Disponible en Movistar+

'La noche del cazador' ('The Night of the Hunter', 1955)

Dirección: Charles Laughton. Reparto: Robert Mitchum, Billy Chapin, Sally Ann Bruce, Shelley Winters, Lillian Gish.

Sabes que un largometraje es efectivo cuando, independientemente del tiempo que haya pasado desde su estreno y de lo mucho que haya podido evolucionar el lenguaje y las sensibilidades del público, continúa poniendo los pelos de punta. Esto es, precisamente, lo que ocurre con esta obra maestra de Charles Laughton, a medio camino entre el thriller y el terror más puro y con un Robert Mitchum sencillamente inigualable.

Crítica de 'La noche del cazador' por Mikel Zorrilla | Disponible en Filmin

'El sueño eterno' ('The Big Sleep', 1946)

Dirección: Howard Hawks. Reparto: Humphrey Bogart, Lauren Bacall, John Ridgely, Martha Vickers, Dorothy Malone.

Ojo, que aún nos quedan algunos nombres de titanes fílmicos por mencionar, y uno de ellos es el del único Howard Hawks. Además de maravillas tan variopintas como 'Scarface', 'Sólo los ángeles tienen alas' o las eternas 'Río', el cineasta alcanzó la cima del cine negro de la mano de Humphrey Bogart y Lauren Bacall —como para no hacerlo con esta pareja— en este policiaco fotografiado magistralmente por Sidney Hickox.

'El halcón maltés' ('The Maltese Flacon', 1941)

Dirección: John Huston. Reparto: Humphrey Bogart, Mary Astor, Gladys George, Peter Lorre, Barton MacLane.

Otro gigante de la talla de John Huston se alió con el icónico Humphrey Bogart en este no menos inolvidable clásico noir rebosante de intrigas imposibles, detectives implacables y talento en todos y cada uno de sus departamentos; desde la dirección al montaje, pasando por un libreto que demostró que a Huston se le daba igual de bien la cámara que la máquina de escribir.

'Laura' (1944)

Dirección: Otto Preminger. Reparto: Gene Tierney, Dana Andrews, Clifton Webb, Judith Anderson, Vincent Price.

La última aportación puramente noir de la lista también está firmada por un peso pesado. Este no es otro que Otto Preminger, cuya fantástica 'Laura' vuelve a reflejar el magnetismo del subgénero en una hora y media en la que crimen, misterio, brillantez técnica y formal y diálogos certeros moldean un clásico indiscutible.

Disponible en Amazon Prime Video

'El salario del miedo' ('La Salaire de la peur', 1953)

Dirección: H.G. Clouzot. Reparto: Yves Montand, Charles Vanel, Véra Clouzot, Peter van Eyck, Folco Lulli.

La gran obra maestra de Clouzot junto a la esencial 'Las diabólicas' no podría tener una premisa más sencilla: Cuatro trabajadores de una compañía deben transportar nitroglicerina durante un trayecto en el que cualquier maniobra inesperada podría traducirse en una muerte segura. 140 minutos de gestión impecable del suspense que impiden que parpadees ni una sola vez frente a la tensión acumulada.

Crítica de 'El salario del miedo' por Alberto Abuín | Disponible en Filmin y Amazon Prime Video

'Oldboy' (2003)

Dirección: Park chan-wook. Reparto: Choi Min-sik, Yoo Ji-tae, Kang Hye-jung, Ji Dae-han, Oh Dal-su.

No podría cerrar esta selección sin una mención a mi adorada Corea del Sur. Podríamos hacer una lista sólo con los grandes thrillers salidos del país asiático —'Encontré al diablo', 'Mother', 'Memories of Murder', 'El hombre sin pasado'...— pero mi elegida ha sido 'Oldboy'; una de las tres maravillas que conforman la Trilogía de la venganza de Park Chan-wook y cuyo malsano metraje continúa siendo tan fascinante como el primer día.

Crítica de 'Oldboy' por Juan Luis Caviaro | Disponible en Filmin y Amazon Prime Video