Uma Thurman no esperaba que 'Pulp Fiction' fuera a ser un éxito mientras la rodaba: "Era una película pequeña"

Miramax quería que Mia, la esposa de Marsellus Wallace en 'Pulp Fiction', fuera interpretada por Holly Hunter o por Meg Ryan. Es más: incluso trataron de que Quentin Tarantino se replanteara las cosas y contratara a Meg Tilly o a Alfre Woodard, pero el director estaba convencido: solo había necesitado un rato con Uma Thurman para darse cuenta de que ella era la indicada para su película. Y vaya que si lo fue: apareció en todos los póster y tráilers, todo el mundo homenajeó y parodió su baile con John Travolta y la catapultó al olimpo de las actrices de primera clase... Aunque ella no tenía ni la más lejana idea de que esto iba a pasar.

Un pulpo de ficción

En una entrevista con The Times, la actriz ha declarado que no se dio cuenta de que la película iba a tener este impacto mientras la rodaba: "Sabía que era especial, podías decirlo por el guion, era único, pero era una película relativamente pequeña". Llevaba una década trabajando como actriz, así que creía que sabía intuir qué películas iban a tener éxito y cuáles no, al fin y al cabo.

Hoy por hoy es consciente, claro, de lo que Tarantino cambió la industria. Por ejemplo, en la misma entrevista, hablando de su último proyecto, 'Dexter: Resurrection', habla de cómo su showrunner, Clyde Phillips, es un fan del humor negro... y, obviamente, de su director fetiche. "Creo que los showrunners son grandes fans de Tarantino. Eso está muy bien, pero no puedes tirar una piedra en la industria del cine sin darle a un fan de Tarantino".

Hace tiempo, en Vanity Fair, la actriz ya declaró que antes de que el director fuera laureado por la industria, y con miedo a repetir el fracaso de 'Ellas también se deprimen', estuvo a punto de dejar pasar la oportunidad: "No estaba segura de querer hacerla porque tenía miedo de su vulgaridad. Nadie podía creer que incluso hubiera dudado de alguna manera. Con perspectiva, yo tampoco". ¿La moraleja? Antes de decir que no a un trabajo, siempre es mejor darle una vuelta. ¡Nunca sabes cuándo vas a tener 'Pulp Fiction' entre manos!

