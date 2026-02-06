Semanas después de estar nominada a los Oscars acaba de estrenarse en streaming una extraordinaria película con uno de los finales más demoledores del año

En el pasado era reducto para muchos cinéfilos intensos que luego eran convertidos en mofa por querer ser rebuscados, pero el cine iraní ha ido conquistando y derribando barreras para pasar a ser apreciado como parte de una industria global. Resulta aún chocante que no se dude mucho de la aclamación de películas como ‘Un simple accidente’.

Una venganza compleja

Pero ahora estamos en una realidad donde Jafar Panahi puede ser celebrado en otros países mientras, paradójicamente, en el suyo es perseguido por el Estado por intentar hacer un cine disidente y con mensaje. Algo que se ha traducido en dos nominaciones a los Oscars (guion y película internacional) para una extraordinaria obra que ya se puede ver en streaming a través de Filmin y de Movistar+.

Tras un pinchazo inesperado, un hombre iraní tiene que llevar su vehículo a reparar al taller. Allí un mecánico empezará a reparar en cierta familiaridad en su tono de voz, sus expresiones y hasta una evidente cojera, que le recuerdan a un pasado donde fue torturado despiadadamente al ser apresado por el régimen. Incapaz de dejar pasar la posibilidad de que sea una casualidad, le secuestra e intenta conectar con otros antiguos prisioneros para intentar resolver sus dilemas.

El cine de Panahi explora tensiones complicadas y elabora siempre una tensión especial, aunque luego las cortocircuite con un especial sentido del humor entre lo costumbrista y lo cotidianamente absurdo. Esto le permite crear interesantes situaciones en torno a un simple artefacto como puede ser un datáfono.

El cineasta vuelve a jugarse la libertad y el tipo rodando sin tener permiso, e incluso siendo amenazado con prisión de atreverse. Su cámara viaja en una furgoneta que es escenario fundamental para una serie de dilemas morales y verdades amargas que señalan las torturas que se producen en el país.

Por si fuera poco, tiene uno de los finales más devastadores del último año, y lo hace con elementos de lo más sencillos pero inteligentemente colocados. Un momento de máxima inquietud sostenida que redondea una obra mayúscula más en una filmografía bastante encomiable.

