22 años después por fin se estrena este extraordinario drama criminal que fue prohibido en su país y es de los mejores de dos cineastas imprescindibles

Hacer una tragedia anunciada es un riesgo porque pone al espectador ante lo inevitable, y al tener claro el destino puede perderse su interés. Es una fina línea que hay que saber trazar, porque entonces hay que cambiar sus prioridades para que ponga su atención en las consecuencias, en qué lleva a que se produzca el terrible final que sabemos que va a pasar, sobre todo porque lo hemos visto nada más empezar.

Un hombre entra con un arma en un establecimiento con intención de robar y, viendo que no va a conseguir lo que quiere, empieza una masacre que termina con su propia muerte. Si sabemos que a eso vamos encaminados, la pregunta pasa a ser qué lleva a un hombre cualquiera (porque en ese momento no le conocemos) a cometer semejante acto. Es algo que cuestiona con mucha firmeza ‘Crimson Gold’.

Lejos del oro

Esta increíble película iraní de 2003 cuenta con la mano de dos de los mejores cineastas de dicho país, con Jafar Panahi dirigiendo a partir de un guion Abbas Kiarostami. Una película que hasta ahora no se había estrenado en cines de España, pero que lo hace esta misma semana, cumpliendo una deuda histórica con una obra importante que todavía estremece.

Antes de sellar su terrible destino, Hussein repartía pizzas para sobrevivir. De repente él y su amigo encuentran un bolso extraviado con un collar valioso y un ticket de compra, pero cuando intentan buscar al dueño en la tienda son confundidos con ladrones por sus apariencias. Empieza así una extraña odisea para Hussein, intentando acercarse a los dueños legítimos y, en el camino, ser testigo de una vida que nunca imaginó posible.

La mirada a la situación de castas e injusticias en Irán es tan demoledora y oscura que el propio régimen estuvo escandalizado con el material. Tras la negativa de su director a diluir el material y la historia, ‘Crimson Gold’ fue definitivamente prohibida en su país de origen, afectando en cierto modo su alcance internacional al no poder aspirar a premios como los Oscars, aunque sí tuvo su paso por varios festivales.

‘Crimson Gold’: injusticias de clase

Fue este desafío a los elementos y el empeño por emplear el cine como arma para alcanzar la justicia lo que terminó asentando la reputación global del cine iraní que había ayudado a proyectar Kiarostami. El poeta fílmico vuelve a observar las calles con melancolía y dolor, legando en su mejor pupilo la tarea de volver a difuminar las fronteras entre realidad y ficción para que lo que se cuenta tenga un impacto considerable.

De ahí que esta tragedia confirmada conmueva gracias a su lirismo y también a un pulso muy callejero. Panahi emplea aquí menos ese humor que le caracteriza para hacer una adecuada exploración de la naturaleza del mal y el crimen que prolifera a partir de las desigualdades de clase, la cruel realidad de mostrarle a un hombre todo lo que no puede obtener por haber nacido en el contexto “equivocado”. No hay que desaprovechar esta oportunidad para redescubrir una importante obra del cine mundial.

