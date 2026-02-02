¿Se han cansado finalmente los españoles de 'Salvame'? El tercer fracaso seguido del equipo parece confirmar que sí

El pasado enero La Osa Producciones cancelaba 'No somos nadie'. El magacín del corazón llevado por Maria Patiño y Carlota Corredera ha durado apenas cinco meses entre Ten y el canal Quickie. Su despedida ha sido tan discreta como su tiempo en antena. El programa decía adiós con un 1,5% de share, algo por encima de la media de un enero que ha sido de cualquier manera su peor mes desde el pasado septiembre.

Se trata de la tercera derrota consecutiva del formato de Maria Patiño y compañía. El marzo del año pasado se cancelaba 'Ni que fuéramos Shh' tras dos temporadas de ir sangrando audiencia con cuentagotas, pero con la esperanza de una audiencia mucho mayor en La 1. Ya sabemos que aquello no funcionó. La familia de la tele' se topó con un fracaso rotundo que duró apenas un mes y con el que ni su propio grupo de tertulianos parecía cómodo. A 'Tentáculos', su sustituto en Ten sin Patiño no le fue mucho mejor, como tampoco a la vuelta del equipo habitual a la cadena con 'No somos nadie'.

En el programa que cerraba la etapa de 'No somos nadie', Maria Patiño se emocionaba de un modo que se antojaba definitivo. Agradecía al público por "permitirnos fallar" y afirmando "os voy a echar mucho de menos". Aunque muy discreta para los números de antaño, 'No somos nadie' ha sido igualmente la propuesta más existosa de Ten. Hay un reducto de público que sigue fiel al formato, pero este cada vez se ha ido haciendo más pequeño.

Al formato de Patiño no le han faltado ganas ni oportunidades de renovación, pero iba en picado desde su retirada de Telecinco en 2023. Ya entonces se trataba del fin de una era con difícil rebote. Una mezcla entre polémicas acumuladas con los años, cambios filosóficos de Telecinco y la disolución paulatina del equipo creativo (con la marcha de Jorge Javier Vázquez como gran revulsivo) ayudaron al cierre entonces. Con ello también se disolvió La fábrica de la tele, productora que le daba vida al programa y cuyo espíritu trató de mantenerse vivo en La Osa Producciones.

El descenso en audiencia es aún más evidente si seguimos el histórico del formato. En sus buenos tiempos 'Sálvame' promediaba entre 16% y 18% de share. Incluso en su cancelación aún exhibía un 13,3%. Las cifras palidecen con la que tuvo en su cierre 'Ni que fuéramos', con 2,1% de share y 175.000 espectadores, mientras que 'No somos nadie' bajaba aún más a los 133.000 espectadores ¿Es esto el fin definitivo del formato 'Sálvame'? Es difícil ahora mismo no pensar que sí. La fórmula parece haber gastado todas sus vidas, y en su último comunicado La Osa Producciones afirmaba querer buscar "nuevas narrativas" e "impulsar formatos adaptados a la demanda de los espectadores".

