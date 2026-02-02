HOY SE HABLA DE

Steven Spielberg sigue haciendo historia y se suma al club EGOT tras su victoria en los Grammy. "Este premio valida algo que he sabido durante 50 años"

El Rey Midas de Hollywood vuelve a sacar oro de su relación con John Williams

Bts Images For West Side Story Directed By Steven Spielberg V0 9n8rxpxyek2c1
Steven Spielberg ha dado la bienvenida al mes de febrero volviendo a hacer historia. En esta ocasión, el Rey Midas de Hollywood ha batido un nuevo récord que le ha permitido unirse al selecto club de los ganadores del EGOT después de alzar el Grammy 2026 a la mejor película sobre música, imponiéndose, entre otros, a 'Piece By Piece' de Pharrell Williams, 'Relentless' de Diane Warren' o el 'Live at the Albert Hall' de Raye.

Suma y sigue

El galardón ha llegado de la mano de 'Music by John Williams', un documental producido por Amblin Television y Lucasfilm centrado en la trayectoria del legendario compositor desde sus inicios como pianista de jazz hasta sus 54 nominaciones a los Oscar y que cuenta con figuras de la talla de Alan Silvestri, Thomas Newman, J.J. Abrams o el propio Spielberg, quien ha celebrado el reconocimiento con el siguiente comunicado:

Gracias a todos los votantes de los Grammy, cuyo reconocimiento de Music by John Williams significa muchísimo para mí y para nuestro equipo de Amblin, Darryl Frank y Justin Falvey, y enhorabuena a nuestros socios de Imagine y The Walt Disney Company. Este reconocimiento es, obviamente, profundamente significativo para mí porque valida algo que he sabido durante más de 50 años: la influencia de John Williams en la cultura y la música es inconmensurable, y su arte y su legado no tienen parangón. Estoy orgulloso de estar asociado con la hermosa película de Laurent.
Llegados a este punto, puede que te estés preguntando qué diantres es eso del EGOT. Pues bien, básicamente, ser un ganador del mismo implica haberse embolsado al menos un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony; un logro que sólo ha estado al alcance de 21 estrellas de Hollywood, incluyendo a Viola Davis, Mel Brooks, Audrey Hepburn, Whoopi Goldberg, Quincy Jones, Elton John, Barbra Streisand o Liza Minelli.

Mucho ojo, porque al bueno de Steven aún le queda una bala en la recámara en esta temporada de premios, optando a alzarse con el Oscar a la mejor película por su contribución como productor en la 'Hamnet' de Chloé Zhao, que está ganando cada vez más peso en la carrera por la preciada estatuilla. Con 'Una batalla tras otra' y 'Los pecadores' está complicado, pero está claro que para Spielberg, parece no haber límites.

