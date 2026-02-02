Hoy en Netflix, la estupenda película de suspense que arrasó con 76 millones de visualizaciones y se convirtió en una de las más vistas de la plataforma

Netflix estrena muchas películas, pero aquellas que reúnen ser muy buenas con tener éxito en la plataforma son realmente pocas. Una de ellas se estrenó hace unos meses y arrasó hasta el punto de convertirse en una de las más vistas el año pasado con 76 millones de visualizaciones. Me refiero a la estupenda 'Una casa llena de dinamita'.

Lo primero que destacó de 'Una casa llena de dinamita' era que se trataba del primer largometraje de Kathryn Bigelow desde el estreno de la sensacional 'Detroit' en 2017. Cuesta creer que a una directora con su talento le cueste tanto sacar adelante proyectos, pero aquí Netflix estuvo detrás del proyecto desde casi el primer momento en lugar de comprarla una vez ya hecha, una práctica bastante común por parte de la plataforma.

La grandeza de 'Una casa llena de dinamita'

'Una casa llena de dinamita' se presentó mundialmente en el Festival de Venecia del año pasado y finalmente llegó a Netflix el pasado 24 de octubre tras un paso limitado por los cines -era evidente que el objetivo era intentar rascar algo en los Óscar, pero no consiguió ni una triste nominación-. Su éxito fue instantáneo, llegando al número 1 en 71 países y lideró el top semanal de la plataforma durante dos semanas.

Luego es cierto que 'Una causa llena de dinamita' causó cierta división, especialmente por ese final que Bigelow intentó aclarar y que el mismísimo James Cameron, que fue marido de la directora entre 1989 y 1991, defendió con ahínco como "el único posible" para la película. Por mi parte, estoy totalmente a favor aquí con el autor de la inevitable 'Avatar 4'.

Eso sí, toda la polémica sobre su final quedó en un segundo plano ante las quejas del Pentágono sobre la supuesta falta de realismo de 'Una casa llena de dinamita' en lo referente a la eficacia de los interceptores de bombas nucleares mostrados en la película. El guionista Noah Oppenheim no dudó en mostrarse "respetuosamente en desacuerdo".

Dicho todo esto, lo realmente importante es que 'Una casa llena de dinamita' es un extraordinario ejercicio de tensión en el que Bigelow juega de forma magistral con las dudas y los miedos alrededor de una bomba lanzada contra Estados Unidos. Las diferentes reacciones que esto provoca llevan a mostrarnos lo que sucede desde varios puntos de vista, algo que podría haberse vuelto en su contra y que acaba sirviendo para que sea una película sencillamente única.

Con un reparto repleto de rostros conocidos, lo cierto es que todos ellos están al servicio de lo que quiere explorar aquí Bigelow a partir del guion de Oppenheim. El resultado es cierto que no llega a ser totalmente redondo, pero también que me cuesta pensar en muchas películas de Netflix mejores que 'Una casa llena de dinamita'. Y no lo digo pensando solamente en sus lanzamientos cinematográficos del año pasado...

En Netflix | Las mejores películas de Netflix en 2025

En Netflix | Las mejores series de Netflix en 2025