Robert Pattinson nos da la mejor noticia posible sobre 'The Batman 2': la película no va a jugar sobre seguro y tomará "decisiones arriesgadas"

Como suele ocurrir con muchos otros blockbusters actuales con perfil especialmente mediático —sobre todo si tienen un fandom tan nutrido como el de los cómics detrás—, la información sobre 'The Batman: Parte II' nos está llegando con cuentagotas. Pero esto, por supuesto, no quiere decir que lo poco que está trascendiendo no esté alimentando las expectativas y poniendo el tren del hype a velocidades estratosféricas.

El Batman más arriesgado

Después de conocer que Scarlett Johansson se sumará al proyecto capitaneado por Matt Reeves en un papel aún por confirmar y de saber que su compañero en el MCU Sebastian Stan estaba cerca de cerrar un acuerdo para pasarse a la Distinguida Competencia, ha sido Robert Pattinson el que se ha encargado de volver a ponernos los dientes largos de cara al aún lejano lanzamiento de la película.

Ha sido durante una entrevista con Deadline en la que el actor, que interpreta al superhéroe titular, ha dejado caer que 'The Batman: Parte II' no va a jugar a lo seguro:

El guion es extraordinario. Creo que va a ser una película muy especial y muy, muy diferente. Será interesante verla cuando se estrene. Se están tomando decisiones arriesgadas.

Si algo se agradece —y esto es algo que podemos esperar de alguien como Reeves— es que un largometraje de un subgénero tan trillado y, en cierto modo, acomodado, vaya a tomar riesgos. Sin ir más lejos, el propio director ya dejó caer el año pasado que, una vez más, el objetivo vuelve a ser contar las historias de la nutrida galería de villanos del Hombre murciélago a través de los ojos del vigilante gothamita.

En muchas de las otras películas, que adoro, una vez que pasas la historia de origen, que nosotros no hicimos exactamente, pero hicimos algo que aludía a ello, entonces empiezas a contar la historia de la galería de villanos y el arco de esos personajes. Pero nunca quise perder a [Robert Pattinson] como el centro de estas historias, así que ese es nuestro objetivo real.

Aún está por ver quienes serán los antagonistas en esta ocasión, con el regreso del Pingüino de Colin Farrell ya confirmado y con el Joker y Enigma con una posible participación secundaria. Para salir de dudas tendremos que esperar hasta un lejano 1 de octubre de 2027, cuando 'The Batman: Parte II' llegará a nuestras salas de cine, así que tocará armarse de paciencia.

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