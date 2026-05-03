Los Oscars cambian sus normas: del blindaje contra la inteligencia artificial a la manga ancha con las categorías de interpretación

Durante los últimos años, tanto propios y extraños de la Academia de cine estadounidense han —o hemos— estado clamando por unos muy necesarios cambios en el reglamento de la que, a día de hoy, continúa siendo la cita más importante de cada temporada de premios. Ahora, de cara a la 99 ceremonia de entrega de los Oscar, la Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha aprobado una nueva serie de normas que entrarán en vigor el próximo 2027.

Un necesario lavado de cara

Probablemente, la decisión más lógica teniendo en cuenta la deriva de la industria durante los últimos meses, ha sido la tomada con relación al uso de inteligencia artificial generativa. A partir de ahora, la Academia se reservará el derecho a requerir información adicional sobre la naturaleza de su uso y la proporción de autoría humana en cualquier largometraje que se presente a las candidaturas.

En lo que respecta a las categorías de guion, las nuevas reglas hacen mandatorio que los guiones estén escritos plenamente por seres humanos para optar a ser nominados, haciendo énfasis en que, mientras que los requisitos irán evolucionando a la par que la tecnología, el compromiso de la Academia con la naturaleza humana del arte continúa siendo pleno.

Por otro lado, las categorías interpretativas han sido las que han experimentado el mayor cambio. A partir de ahora, los actores y actrices podrán recibir múltiples nominaciones en la misma categoría si sus trabajos se posicionan entre los cinco más votados por los académicos en las candidaturas. De este modo, estas categorías se alinearán con el resto, y se podrá evitar una suerte de "fraude de categorías" según el cual los equipos de intérpretes con dos candidaturas principales, impulsen una de ellas a la categoría de reparto para evitar que se divida el voto.

Algunos ejemplos de actores y actrices que podrían haberse beneficiado de este escenario incluyen a Jessica Chastain, que ganó una nominación por 'Criadas y señoras' —quedando fuera sus trabajos en 'Take Shelter' y 'El árbol de la vida'—; Alicia Vikander, que podría haber hecho doblete con 'La chica danesa' y 'Ex Machina' o Sebastian Stan, que recibió las nominaciones al Globo de Oro en drama y comedia por 'El aprendiz' y 'A Different Man', pero que solo optó al Oscar por esta última.

Además, a partir de ahora solo se considerarán elegibles aquellos papeles que figuren en los créditos legales de la película y que puedan demostrar haber sido interpretados por seres humanos con su consentimiento, algo que ha levantado ampollas en la industria después del uso de la imagen del difunto Val Kilmer en el western 'As Deep as the Grave' mediante inteligencia artificial.

Para terminar, la categoría de mejor película internacional permitirá que varios largometrajes de un mismo país puedan ser nominados; algo a lo que habría que sumar el hecho de que, junto a la presentación de candidatura por parte de un país, los largometrajes de habla no inglesa que ganen el premio principal en Cannes, Sundance, Toronto, Venecia, Busan y Berlín podrán optar al Oscar automáticamente. De este modo, cineastas que trabajen bajo el yugo de ciertos regímenes políticos que se nieguen a dar apoyo a su obra, se verán profundamente beneficiados.

Estos han sido los principales cambios de cara a una 99 ceremonia de entrega de los Oscars que se celebrará el 14 de marzo del próximo 2027.